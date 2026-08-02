ФОТО. Холанд встретился с Майклом Джорданом и оставил лаконичную подпись
Холанд опубликовал совместное фото с легендой НБА
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал совместную фотографию с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
«Подпись не нужна», – написал футболист.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Снимок двух звезд мирового спорта быстро стал вирусным. Болельщики также обратили внимание, что Холанд с ростом около 195 сантиметров на фото выглядит немного ниже Джордана, чей рост составляет примерно 198 сантиметров.
Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» и считается одним из лучших баскетболистов в истории.
No caption needed pic.twitter.com/gvQQbQry45— Erling Haaland (@Erling) July 31, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав
Лукас Феррейра может сменить клуб