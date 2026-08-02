ФОТО. Холанд встретился с Майклом Джорданом и оставил лаконичную подпись

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал совместную фотографию с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Подпись не нужна», – написал футболист.

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Снимок двух звезд мирового спорта быстро стал вирусным. Болельщики также обратили внимание, что Холанд с ростом около 195 сантиметров на фото выглядит немного ниже Джордана, чей рост составляет примерно 198 сантиметров.

Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» и считается одним из лучших баскетболистов в истории.