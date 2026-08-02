Карпаты нанесли Кривбассу юбилейный разгром
Криворожцы потерпели 50-е крупное поражение в УПЛ
Крупное поражение от «Карпат» (1:4) стало 50-м для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. 36 раз криворожцы уступали соперникам с разницей в три и более мяча в гостях и 14 на своем поле. Полсотни разгромов нанесли бело-красно-черным 18 клубов. Чаще других это удавалось «Динамо» – 10 раз, «Шахтеру» – 9, «старым» «Карпатам» – 5, «Таврии» – 4 и «Ворскле» – 3.
Самое крупное поражение «Кривбасс» потерпел 22 сентября 2001 года на своем поле от «Динамо» – 0:7. А на выезде криворожцы трижды уступали хозяевам со счетом 0:6: 22 апреля 1997-го – «Шахтеру», 29 мая 2004-го – «Динамо» и 4 ноября 2012-го – «Карпатам».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные поражения Кривбасса в чемпионатах Украины
|
КП
|
Дата
|
Тренер Кривбасса
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
01.11.1992
|
Валентин ЛАКТИОНОВ
|
Шахтер
|
1:5 (г)
|
10-е
|
22.04.1997
|
Александр ЛЫСЕНКО
|
Шахтер
|
0:6 (г)
|
20-е
|
12.07.2003
|
Владимир МУНТЯН
|
Карпаты
|
1:4 (г)
|
30-е
|
26.04.2008
|
Олег ТАРАН
|
Металлист
|
0:3 (д)
|
40-е
|
11.03.2012
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Динамо
|
0:3 (д)
|
50-е
|
01.08.2026
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Карпаты (2020)
|
1:4 (д)
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