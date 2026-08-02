Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты нанесли Кривбассу юбилейный разгром
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 00:21 | Обновлено 02 августа 2026, 00:32
66
0

Карпаты нанесли Кривбассу юбилейный разгром

Криворожцы потерпели 50-е крупное поражение в УПЛ

02 августа 2026, 00:21 | Обновлено 02 августа 2026, 00:32
66
0
Карпаты нанесли Кривбассу юбилейный разгром
ФК Карпаты
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Крупное поражение от «Карпат» (1:4) стало 50-м для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. 36 раз криворожцы уступали соперникам с разницей в три и более мяча в гостях и 14 на своем поле. Полсотни разгромов нанесли бело-красно-черным 18 клубов. Чаще других это удавалось «Динамо» – 10 раз, «Шахтеру» – 9, «старым» «Карпатам» – 5, «Таврии» – 4 и «Ворскле» – 3.

Самое крупное поражение «Кривбасс» потерпел 22 сентября 2001 года на своем поле от «Динамо» – 0:7. А на выезде криворожцы трижды уступали хозяевам со счетом 0:6: 22 апреля 1997-го – «Шахтеру», 29 мая 2004-го – «Динамо» и 4 ноября 2012-го – «Карпатам».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные поражения Кривбасса в чемпионатах Украины

КП

Дата

Тренер Кривбасса

Соперник

Счет

1-е

01.11.1992

Валентин ЛАКТИОНОВ

Шахтер

1:5 (г)

10-е

22.04.1997

Александр ЛЫСЕНКО

Шахтер

0:6 (г)

20-е

12.07.2003

Владимир МУНТЯН

Карпаты

1:4 (г)

30-е

26.04.2008

Олег ТАРАН

Металлист

0:3 (д)

40-е

11.03.2012

Юрий МАКСИМОВ

Динамо

0:3 (д)

50-е

01.08.2026

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Карпаты (2020)

1:4 (д)

По теме:
Первый тур УПЛ стал юбилейным для двух зарубежных тренеров
В чемпионатах Украины впервые сыграл футболист из Австралии
Александр Яцык оценил дебют в Харькове: «Очень тяжело было»
Мнение эксперта цифры и факты Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 01 августа 2026, 20:48 10
Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон
Решение принято. Определился клуб Ваната на следующий сезон

Владислав продолжит играть за «Жирону»

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Футбол | 01 августа 2026, 08:57 19
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол

Украинец может продолжить карьеру в Ла Лиге

Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Футбол | 01.08.2026, 02:17
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Футбол | 01.08.2026, 09:27
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Турки Аль-Шейх решил приобрести именитый английский клуб
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 01.08.2026, 23:48
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вынесено решение по участию сборной россии на ЧМ по хоккею
ОФИЦИАЛЬНО. Вынесено решение по участию сборной россии на ЧМ по хоккею
31.07.2026, 09:01 1
Хоккей
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
Тренер Мудрика отреагировал на снятие дисквалификации с футболиста
01.08.2026, 08:02 2
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 04:15 5
Теннис
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
Дежавю. Свитолина проиграла Эале и покинула турнир WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 03:55 22
Теннис
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем