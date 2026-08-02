Карпаты нанесли Кривбассу юбилейный разгром

Крупное поражение от «Карпат» (1:4) стало 50-м для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. 36 раз криворожцы уступали соперникам с разницей в три и более мяча в гостях и 14 на своем поле. Полсотни разгромов нанесли бело-красно-черным 18 клубов. Чаще других это удавалось «Динамо» – 10 раз, «Шахтеру» – 9, «старым» «Карпатам» – 5, «Таврии» – 4 и «Ворскле» – 3.

Самое крупное поражение «Кривбасс» потерпел 22 сентября 2001 года на своем поле от «Динамо» – 0:7. А на выезде криворожцы трижды уступали хозяевам со счетом 0:6: 22 апреля 1997-го – «Шахтеру», 29 мая 2004-го – «Динамо» и 4 ноября 2012-го – «Карпатам».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные поражения Кривбасса в чемпионатах Украины