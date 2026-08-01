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  4. Тренер Вереса: «Жара, сложная ночь, но я не хочу жаловаться»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 20:54 |
387
1

Тренер Вереса: «Жара, сложная ночь, но я не хочу жаловаться»

Олег Шандрук поделился мыслями о поражении

01 августа 2026, 20:54 |
387
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Тренер Вереса: «Жара, сложная ночь, но я не хочу жаловаться»
НК Верес. Олег Шандрук
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Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук подытожил стартовую игру сезона против Харькова (0:1).

– Прогнозировано, что Харьков больше владел мячом. У них квалифицированная команда, у них есть свои задачи. У нас – свои задачи. И сегодня я полностью доволен тем, что увидел на поле. Я понимаю, что мы способны прогрессировать.

Да, досадно пропускать на последней минуте. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому я верю, что мы будем только крепнуть.

Повлияли ли на качество игры события минувшей ночью, когда произошел очередной обстрел россиянами Киева? Я думаю, что повлияли, потому что я сам лишь около четырех утра поднялся из укрытия в номер. Не знаю, как готовился к игре Харьков. Но на нас это точно повлияло. Но я бы не хотел искать оправдания в обстоятельствах. Жара, сложная ночь, но я не хочу жаловаться.

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Олег Шандрук Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Харьков - Верес
Руслан Полищук Источник: ФК Верес
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