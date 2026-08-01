Тренер Вереса: «Жара, сложная ночь, но я не хочу жаловаться»

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук подытожил стартовую игру сезона против Харькова (0:1).

– Прогнозировано, что Харьков больше владел мячом. У них квалифицированная команда, у них есть свои задачи. У нас – свои задачи. И сегодня я полностью доволен тем, что увидел на поле. Я понимаю, что мы способны прогрессировать.

Да, досадно пропускать на последней минуте. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому я верю, что мы будем только крепнуть.

Повлияли ли на качество игры события минувшей ночью, когда произошел очередной обстрел россиянами Киева? Я думаю, что повлияли, потому что я сам лишь около четырех утра поднялся из укрытия в номер. Не знаю, как готовился к игре Харьков. Но на нас это точно повлияло. Но я бы не хотел искать оправдания в обстоятельствах. Жара, сложная ночь, но я не хочу жаловаться.