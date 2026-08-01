Англия01 августа 2026, 19:35 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер. Конкурент для украинца
Брентфорд подписал Сангаре
01 августа 2026, 19:35 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
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Клуб АПЛ Брентфорд объявил о трансфере центрального полузащитника Ланса Мамаду Сангаре. Переход оценивается в 39 миллионов фунтов, что является рекордом Брентфорда.
24-летний игрок, который может стать конкурентом украинцу Егору Ярмолюку, подписал контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне Сангаре забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
The Eagle has landed 🇲🇱— Brentford FC (@BrentfordFC) August 1, 2026
Bienvenue à Brentford, Mamadou pic.twitter.com/StN2h1MkdY
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