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Англия
01 августа 2026, 19:35 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
1045
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер. Конкурент для украинца

Брентфорд подписал Сангаре

01 августа 2026, 19:35 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
1045
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер. Конкурент для украинца
ФК Брентфорд. Мамаду Сангаре
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Клуб АПЛ Брентфорд объявил о трансфере центрального полузащитника Ланса Мамаду Сангаре. Переход оценивается в 39 миллионов фунтов, что является рекордом Брентфорда.

24-летний игрок, который может стать конкурентом украинцу Егору Ярмолюку, подписал контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Сангаре забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.

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Брентфорд Ланс трансферы АПЛ Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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