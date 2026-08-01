ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер. Конкурент для украинца

Клуб АПЛ Брентфорд объявил о трансфере центрального полузащитника Ланса Мамаду Сангаре. Переход оценивается в 39 миллионов фунтов, что является рекордом Брентфорда.

24-летний игрок, который может стать конкурентом украинцу Егору Ярмолюку, подписал контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Сангаре забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.