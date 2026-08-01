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  4. «Нам нужен другой нападающий». Фернандес сделал громкое заявление после 4:1
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 18:26 |
1204
0

«Нам нужен другой нападающий». Фернандес сделал громкое заявление после 4:1

Главный тренер «Карпат» хочет еще лучше играть в нападении

01 августа 2026, 18:26 |
1204
0
«Нам нужен другой нападающий». Фернандес сделал громкое заявление после 4:1
ФК Карпаты. Фран Фернандес
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Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес дал комментарий после игры с «Кривбассом» (4:1).

– Я считаю, что мы не очень хорошо вошли в игру. Это характерно для первых официальных матчей. Это обычная ситуация, когда у игроков возникают своеобразные сомнения. Тем не менее, несмотря на качественную подготовку и хорошие матчи, которые мы сыграли перед сезоном, в первой половине сегодняшнего поединка мы не очень комфортно себя чувствовали, были слишком раскрыты, и соперник пользовался этими моментами в переходных фазах. Мы знали, что их сильная сторона – выходы в быстрые контратаки. После пропущенного гола мы стали играть лучше. Также стоит отметить, что было два очевидных пенальти, но вмешался VAR и уже расставил все по местам. Думаю, что после того, как мы сравняли счет, чувствовали себя более комфортно. Мы действовали более спокойно с мячом и смогли воспользоваться свободными зонами, которые для нас оставлял соперник. В общем, я очень доволен результатом и тем, как мы начали чемпионат.

– Какие задачи на сезон перед вами ставит руководство клуба?

– Недавно я уже говорил, что наш состав не до конца сформирован, поэтому мы не можем говорить о долгосрочных целях. Потому что соперники тоже доукомплектовывают свои составы. Мы должны должным образом подготовиться к следующим поединкам, воспользоваться этой уверенностью, которую нам дает эта победа. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы мы двигались от игры к игре. Когда будет полностью сформирован состав, мы сможем говорить о каких-либо других целях.

– Сегодня на позиции форварда вышел Ян Костенко. После его качественной игры сегодня «Карпатам» все еще нужен форвард?

– Конечно, мы с ним работаем. Он может эпизодически выходить на этой позиции в определенных моментах, когда у нас есть простор, поскольку Ян быстрый футболист и ищет свободные зоны. В то же время мы нуждаемся в нападающем другого профайла, если хотим ставить перед собой высокие цели. Однозначно, мы ставим своей целью усилить эту позицию и некоторые другие.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты Фран Фернандес
Руслан Полищук Источник: ФК Карпаты Львов
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