Моуриньо определился со стартовым вратарем на следующий матч

Мадридский «Реал» определился со стартовым составом на товарищеский матч против итальянской «Фиорентины», который состоится 1 августа. Матч начнется в 19:00.

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Место в воротах вновь доверено украинцу Андрею Лунину. Для голкипера это уже третий подряд выход в стартовом составе «сливочных» на летних сборах. Ранее он сыграл против «Алькоркона», а также принял участие в разгромной победе над «Леганесом» (4:1). В первом спарринге Лунин даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Стартовый состав «Реала»: Лунин – Трент, Жоан Мартинес, Марио Ривас, Каррерас – Камавинга, Вальверде, Арда Гюлер – Дюмфрис, Алексис Сирия, Эндрик.