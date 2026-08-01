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  4. Моуриньо определился со стартовым вратарем на следующий матч
Испания
01 августа 2026, 18:27 |
1027
0

Моуриньо определился со стартовым вратарем на следующий матч

Лунин сыграет против «Фиорентины»

01 августа 2026, 18:27 |
1027
0
Моуриньо определился со стартовым вратарем на следующий матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» определился со стартовым составом на товарищеский матч против итальянской «Фиорентины», который состоится 1 августа. Матч начнется в 19:00.

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Место в воротах вновь доверено украинцу Андрею Лунину. Для голкипера это уже третий подряд выход в стартовом составе «сливочных» на летних сборах. Ранее он сыграл против «Алькоркона», а также принял участие в разгромной победе над «Леганесом» (4:1). В первом спарринге Лунин даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Стартовый состав «Реала»: Лунин – Трент, Жоан Мартинес, Марио Ривас, Каррерас – Камавинга, Вальверде, Арда Гюлер – Дюмфрис, Алексис Сирия, Эндрик.

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Названы стартовые составы на матч Реала и Фиорентины. Лунин – в основе
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Андрей Лунин Реал Мадрид Фиорентина товарищеские матчи
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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