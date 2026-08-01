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  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Наш новичок еще в другом часовом поясе»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 18:59 | Обновлено 01 августа 2026, 19:14
617
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Наш новичок еще в другом часовом поясе»

Харьков не без проблем обыграл Верес

01 августа 2026, 18:59 | Обновлено 01 августа 2026, 19:14
617
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Наш новичок еще в другом часовом поясе»
ФК Харьков
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Харьков в матче 1-го тура УПЛ обыграл Верес 1:0 благодаря позднему голу Рамика Гаджиева. Игру оценил наставник Младен Бартулович.

«Поздний гол? Возможности были, но свои шансы не использовали. Соперник хорошо сыграл, плюс погода жаркая. Такие матчи на характере выигрываешь, и мы показали характер. И помогли замены. Ребята вышли и помогли нам».

«Артем Смоляков? Он еще в другом часовом поясе, поэтому не играл в старте. Считаю, что мы усилили команду летом, стали сильнее», – сказал Бартулович.

Ранее Харьков подписал защитника Артема Смолякова из ФК Лос-Анджелес.

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Артем Смоляков Младен Бартулович Харьков Верес Ровно Харьков - Верес Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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