Младен БАРТУЛОВИЧ: «Наш новичок еще в другом часовом поясе»

Харьков в матче 1-го тура УПЛ обыграл Верес 1:0 благодаря позднему голу Рамика Гаджиева. Игру оценил наставник Младен Бартулович.

«Поздний гол? Возможности были, но свои шансы не использовали. Соперник хорошо сыграл, плюс погода жаркая. Такие матчи на характере выигрываешь, и мы показали характер. И помогли замены. Ребята вышли и помогли нам».

«Артем Смоляков? Он еще в другом часовом поясе, поэтому не играл в старте. Считаю, что мы усилили команду летом, стали сильнее», – сказал Бартулович.

Ранее Харьков подписал защитника Артема Смолякова из ФК Лос-Анджелес.