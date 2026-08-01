ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ за большие деньги подписал капитана Бенфики

Клуб АПЛ Борнмут объявил о трансфере центрального защитника Бенфики Антонио Силвы. Игрок перебрался в новую команду за 25,7 миллионов фунтов.

Трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории Борнмута.

22-летний Силва стал капитаном Бенфики в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.