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Англия
01 августа 2026, 17:20 | Обновлено 01 августа 2026, 17:39
841
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ за большие деньги подписал капитана Бенфики

Антонио Силва перебрался в Борнмут

01 августа 2026, 17:20 | Обновлено 01 августа 2026, 17:39
841
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ за большие деньги подписал капитана Бенфики
ФК Борнмут
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Клуб АПЛ Борнмут объявил о трансфере центрального защитника Бенфики Антонио Силвы. Игрок перебрался в новую команду за 25,7 миллионов фунтов.

Трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории Борнмута.

22-летний Силва стал капитаном Бенфики в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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