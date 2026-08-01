Англия01 августа 2026, 17:20 | Обновлено 01 августа 2026, 17:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ за большие деньги подписал капитана Бенфики
Антонио Силва перебрался в Борнмут
01 августа 2026, 17:20 | Обновлено 01 августа 2026, 17:39
841
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Клуб АПЛ Борнмут объявил о трансфере центрального защитника Бенфики Антонио Силвы. Игрок перебрался в новую команду за 25,7 миллионов фунтов.
Трансфер вошел в топ-5 самых дорогих в истории Борнмута.
22-летний Силва стал капитаном Бенфики в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате провел 41 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Our 2026/27 save just got interesting 👀🍒 pic.twitter.com/tt2AWUbnX6— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 1, 2026
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