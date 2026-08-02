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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 15:20 | Обновлено 02 августа 2026, 16:21
27
0

Сергей НАГОРНЯК: «Все в наших руках»

Главный тренер «Эпицентра» поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ

02 августа 2026, 15:20 | Обновлено 02 августа 2026, 16:21
27
0
Сергей НАГОРНЯК: «Все в наших руках»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк
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Главный тренер каменец-подольского «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился своими ожиданиями от нового сезона Украинской Премьер-лиги и первого матча УПЛ в Каменце-Подольском:

«Уже в воскресенье для нас начинается чемпионат, и я уверен, что все в клубе понимают, какая ответственность лежит на нас. Всё в наших руках. Думаю, всё будет хорошо. Только вперёд! За победу!»

Матч «Эпицентр» — «Оболонь» состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Оболонь Сергей Нагорняк
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
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