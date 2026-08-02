Сергей НАГОРНЯК: «Все в наших руках»

Главный тренер каменец-подольского «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился своими ожиданиями от нового сезона Украинской Премьер-лиги и первого матча УПЛ в Каменце-Подольском:

«Уже в воскресенье для нас начинается чемпионат, и я уверен, что все в клубе понимают, какая ответственность лежит на нас. Всё в наших руках. Думаю, всё будет хорошо. Только вперёд! За победу!»

Матч «Эпицентр» — «Оболонь» состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени.