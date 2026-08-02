Президент Эпицентра: «Мы творим настоящую историю»

Президент каменец-подольского «Эпицентра» Иван Черноног поделился своими ожиданиями от нового сезона Украинской Премьер-лиги и первого матча УПЛ в Каменце-Подольском:

«Мы создаем настоящую историю. Впервые команда Украинской Премьер-лиги будет проводить домашние матчи в Хмельницкой области — в Каменце-Подольском. Это важное событие для всего региона. Когда-то в высшей лиге играл шепетовский «Темп», но это было ещё в середине 90-х годов. Хмельницкая область соскучилась по футболу высшего уровня. Но теперь у неё будет возможность наслаждаться им. Так что впереди — первый домашний матч, первый гол, первая победа, первые эмоции наших болельщиков.

Я очень рассчитываю на вас и на тренерский штаб. Верю, что вы будете радовать наших болельщиков, а также многотысячный коллектив компании «Эпицентр», который поддерживает команду и заслуживает хороших результатов».

Матч «Эпицентр» — «Оболонь» состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени.