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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 14:55 | Обновлено 02 августа 2026, 15:09
209
0

Президент Эпицентра: «Мы творим настоящую историю»

Иван Черноног поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ

02 августа 2026, 14:55 | Обновлено 02 августа 2026, 15:09
209
0
Президент Эпицентра: «Мы творим настоящую историю»
ФК Эпицентр. Иван Черноног
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Президент каменец-подольского «Эпицентра» Иван Черноног поделился своими ожиданиями от нового сезона Украинской Премьер-лиги и первого матча УПЛ в Каменце-Подольском:

«Мы создаем настоящую историю. Впервые команда Украинской Премьер-лиги будет проводить домашние матчи в Хмельницкой области — в Каменце-Подольском. Это важное событие для всего региона. Когда-то в высшей лиге играл шепетовский «Темп», но это было ещё в середине 90-х годов. Хмельницкая область соскучилась по футболу высшего уровня. Но теперь у неё будет возможность наслаждаться им. Так что впереди — первый домашний матч, первый гол, первая победа, первые эмоции наших болельщиков.

Я очень рассчитываю на вас и на тренерский штаб. Верю, что вы будете радовать наших болельщиков, а также многотысячный коллектив компании «Эпицентр», который поддерживает команду и заслуживает хороших результатов».

Матч «Эпицентр» — «Оболонь» состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени.

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Иван Черноног Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Эпицентр - Оболонь
Дмитрий Вус Источник: ФК Эпицентр
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