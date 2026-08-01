Николай РОЗДОБУДЬКО: «Нужно вернуть Динамо на первые строчки»

Украинский специалист Николай Роздобудько прокомментировал назначение на должность директора ДЮФШ киевского «Динамо»:

– Поздравляем с назначением! Какие эмоции и ощущения у вас после того, как вы возглавили ДЮФШ «Динамо» имени В. Лобановского?

– Большое спасибо. Положительные эмоции. Чувствую большую ответственность. Основная задача, которую ставлю перед собой, — достижение новых целей и задач клуба. На тренерском совещании академических групп меня представил заместитель генерального директора Сергей Мохник. Очень благодарен руководству ФК «Динамо» за доверие руководить и развивать клубную Академию.

– Над какими основными направлениями развития ДЮФШ и Академии планируете работать? Какие из них считаете приоритетными на первом этапе? Какие сферы, на ваш взгляд, требуют первоочередных изменений?

– Прежде всего нужно вернуть «Динамо» на первые строчки в НЛМ и городских рейтингах. Это вернет детям желание играть именно в ФК «Динамо». В следующем году нашему клубу исполняется 100 лет, будем проводить мероприятия с легендами клуба, усиливать процесс воспитания клубного патриотизма. Считаю, необходимо вернуться к системе спортивных классов и проведению двухразовых тренировок для старших возрастных групп.

Кроме того, среди основных направлений развития ДЮФШ «Динамо» — продолжение участия команд Академии и ДЮСШ в международных турнирах. Нужно уделить больше внимания обучению наших воспитанников в школе и усилить образовательное сопровождение и взаимодействие с педагогическими сотрудниками общеобразовательных школ, а также необходимо скорректировать работу селекционной службы с учетом количественных и качественных показателей и активизировать её деятельность.

В целом наиболее приоритетная задача – подготовить игроков для команды U19, а также для юношеских команд сборной Украины.

– Планируются ли изменения или усиление команды специалистов, работающих с юными динамовцами?

– Ряды ДЮФШ «Динамо» уже пополнили тренер Сергей Попов, который ранее работал тренером второй команды «Шахтера» и юношеских сборных Украины разных возрастов, а также Сергей Люлька – воспитанник Академии «Динамо». По поводу других специалистов ведутся переговоры.

– В последнее время вы работали старшим тренером команд возрастных категорий U7–U12 в ДЮФШ «Динамо» им. В. Лобановского. Расскажите об этом опыте: поможет ли он вам в новой роли директора школы? Как долго вы работали тренером?

– Детским тренером я работал с 1998 года. С 2024 года работаю в школе киевского «Динамо» – в качестве старшего тренера контролировал тренировочный процесс. Согласовал с руководством и главным тренером клуба методологию работы и внедрял её в тренировочный процесс. Занимался обучением тренеров, проведением регулярных тематических тренерских совещаний и показательных тренировок. Конечно, этот опыт пригодится в моей дальнейшей работе.

– Что, по вашему мнению, нужно усовершенствовать, чтобы путь от академии до основной команды проходили как можно больше воспитанников? Должна ли быть единая методика и философия подготовки футболистов от самых младших групп до U19 и U21?

– Планируем перевести тренировочный процесс команды возрастной категории U17 (выпускной группы) на тренировочные поля клубной базы в Конча-Заспе под надзор и в соответствии с требованиями тренерского штаба команд U19 и U21. Таким образом удастся выработать единую модель игры.

– На протяжении своей тренерской карьеры вы работали детским тренером в запорожском «Металлурге», со взрослыми и юношескими командами в Украине и за рубежом. Вам больше нравится работать со взрослыми или с детьми?

– Мне очень нравится работать именно в детско-юношеской системе. У меня большой опыт работы с детьми.

– Кроме того, в вашей карьере есть опыт работы техническим директором Федерации футбола Казахстана и директором футбольного центра павлодарского «Иртыша». Эти навыки также пригодятся в ДЮФШ «Динамо»?

– В ФФК я проработал почти 7 лет – с 2012 по 2019 годы. Меня пригласили на эту должность как опытного специалиста из клубной системы ФК «Металлург» (Запорожье), которая на тот момент поставляла во взрослый футбол большое количество воспитанников. Перед ФФК стояла задача открытия детских футбольных центров при клубах Премьер-лиги. На этой должности я курировал и развивал ФЦ «Иртыш» (Павлодар), «Тобол» (Кустанай) и академию «Алтай» (Усть-Каминогорск).