К радости Лунина. Ньюкасл активировал клаусулу вратаря

Чешский вратарь португальской «Браги» Лукаш Горничек в скором времени перейдет в английский «Ньюкасл», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста обойдётся «сорокам» в 25 миллионов фунтов стерлингов — именно такая сумма прописана в контракте игрока в качестве клаузулы.

Лукаш Горничек в сезоне 2025/26 провел 55 матчей на клубном уровне, пропустив 51 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лукаш Горничек может перейти в мадридский «Реал» и заменить украинца Андрея Лунина.