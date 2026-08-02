К радости Лунина. Ньюкасл активировал клаусулу вратаря
Лукаш Горничек покинет Брагу, но не станет конкурентом украинца
Чешский вратарь португальской «Браги» Лукаш Горничек в скором времени перейдет в английский «Ньюкасл», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста обойдётся «сорокам» в 25 миллионов фунтов стерлингов — именно такая сумма прописана в контракте игрока в качестве клаузулы.
Лукаш Горничек в сезоне 2025/26 провел 55 матчей на клубном уровне, пропустив 51 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лукаш Горничек может перейти в мадридский «Реал» и заменить украинца Андрея Лунина.
🚨⚪️⚫️ Lukas Hornicek to Newcastle as new goalkeeper, here we go! Deal sealed with SC Braga.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
£25m release clause activated, payment terms and personal terms are also agreed.
24 year old Czech GK joins #NUFC as expected. pic.twitter.com/6MJGYNJkMu
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