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  4. К радости Лунина. Ньюкасл активировал клаусулу вратаря
Англия
02 августа 2026, 23:34 |
577
1

К радости Лунина. Ньюкасл активировал клаусулу вратаря

Лукаш Горничек покинет Брагу, но не станет конкурентом украинца

02 августа 2026, 23:34 |
577
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К радости Лунина. Ньюкасл активировал клаусулу вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine
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Чешский вратарь португальской «Браги» Лукаш Горничек в скором времени перейдет в английский «Ньюкасл», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 24-летнего футболиста обойдётся «сорокам» в 25 миллионов фунтов стерлингов — именно такая сумма прописана в контракте игрока в качестве клаузулы.

Лукаш Горничек в сезоне 2025/26 провел 55 матчей на клубном уровне, пропустив 51 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лукаш Горничек может перейти в мадридский «Реал» и заменить украинца Андрея Лунина.

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Лукаш Горничек Брага Ньюкасл трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ Фабрицио Романо чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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