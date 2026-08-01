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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:17 | Обновлено 01 августа 2026, 15:22
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Харьков – Верес

1 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги

01 августа 2026, 15:17 | Обновлено 01 августа 2026, 15:22
200
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Харьков – Верес
ФК Харьков. Стадион Левый Берег
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1 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

Клуб Харьков (переименованный Металлист 1925) сыграет против Верес из Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе Левый Берег в Киевской области.

Главным арбитром будет работать Михаил Райда (Закарпатская обл).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Харьков – Верес

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТБ

Стартовые составы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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