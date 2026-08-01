Украина. Премьер лига01 августа 2026, 15:17 | Обновлено 01 августа 2026, 15:22
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Харьков – Верес
1 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги
01 августа 2026, 15:17 | Обновлено 01 августа 2026, 15:22
200
0
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1 августа в 15:30 состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
Клуб Харьков (переименованный Металлист 1925) сыграет против Верес из Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе Левый Берег в Киевской области.
Главным арбитром будет работать Михаил Райда (Закарпатская обл).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Харьков – Верес
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТБ
Стартовые составы
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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