Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Харьков – Верес

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Игра пройдет на стадионе Левый Берег в Киевской области.

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Клуб Харьков (переименованный Металлист 1925) сыграет против Верес из Ровно.

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