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  4. Юрист объяснил, сможет ли Мудрик покинуть Челси после дисквалификации
Англия
01 августа 2026, 17:21 |
962
0

Юрист объяснил, сможет ли Мудрик покинуть Челси после дисквалификации

Илья Скоропашкин оценил перспективы лондонского клуба в условиях трансферного бана

01 августа 2026, 17:21 |
962
0
Юрист объяснил, сможет ли Мудрик покинуть Челси после дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сможет вернуться на поле после того, как была отменена четырехлетняя дисквалификация.

По информации британской прессы, будущее 25-летнего футболиста остается неопределенным – если он не сможет убедить главного тренера Хаби Алонсо, то будет вынужден искать другой клуб.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, имеет ли «Челси» право отпустить украинского вингера в аренду в другую команду, находясь под трансферным баном:

«Трансферный бан официально называется «запрет на регистрацию новых игроков». В правилах ФИФА по трансферам прямо указано: если клуб имеет запрет на регистрацию, он не лишен права отпускать своих игроков в аренду в другой клуб.

Проще говоря, запрет на регистрацию касается только привлечения новых футболистов и не распространяется на выходные трансферы», – сообщил юрист.

Одним из вариантов, где может продолжить карьеру Мудрик, считается французский «Страсбург», принадлежащий к инвестиционной группе BlueCo – консорциуму во главе Тоддом Боэлем, который владеет «Челси».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Илья Скоропашкин
Николай Тытюк Источник: Sportarena
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