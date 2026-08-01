Юрист объяснил, сможет ли Мудрик покинуть Челси после дисквалификации
Илья Скоропашкин оценил перспективы лондонского клуба в условиях трансферного бана
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сможет вернуться на поле после того, как была отменена четырехлетняя дисквалификация.
По информации британской прессы, будущее 25-летнего футболиста остается неопределенным – если он не сможет убедить главного тренера Хаби Алонсо, то будет вынужден искать другой клуб.
Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, имеет ли «Челси» право отпустить украинского вингера в аренду в другую команду, находясь под трансферным баном:
«Трансферный бан официально называется «запрет на регистрацию новых игроков». В правилах ФИФА по трансферам прямо указано: если клуб имеет запрет на регистрацию, он не лишен права отпускать своих игроков в аренду в другой клуб.
Проще говоря, запрет на регистрацию касается только привлечения новых футболистов и не распространяется на выходные трансферы», – сообщил юрист.
Одним из вариантов, где может продолжить карьеру Мудрик, считается французский «Страсбург», принадлежащий к инвестиционной группе BlueCo – консорциуму во главе Тоддом Боэлем, который владеет «Челси».
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