Украина. Премьер лига01 августа 2026, 14:26 | Обновлено 01 августа 2026, 14:27
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Обновленный Харьков против Вереса. Составы на матч УПЛ
Встреча первого тура чемпионата Украины
01 августа 2026, 14:26 | Обновлено 01 августа 2026, 14:27
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В 15:30 начнется матч 1-го тура чемпионата Украины между Харьковом и Вересом. Хозяева летом сменили название с Металлиста 1925 на Харьков, а также имеют много новичков в составе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьков: Ермаков, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Яцык, Профини, Рашица, Кастильо, Парако
Верес: Горох, Стамулис, Чечер, Вовченко, Смиян, Баран, Харатин, Шарай, Гонсалшвеш, Блер, Фабрисио
Читайте также:Харьков – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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