Обновленный Харьков против Вереса. Составы на матч УПЛ

В 15:30 начнется матч 1-го тура чемпионата Украины между Харьковом и Вересом. Хозяева летом сменили название с Металлиста 1925 на Харьков, а также имеют много новичков в составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьков: Ермаков, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Яцык, Профини, Рашица, Кастильо, Парако

Верес: Горох, Стамулис, Чечер, Вовченко, Смиян, Баран, Харатин, Шарай, Гонсалшвеш, Блер, Фабрисио