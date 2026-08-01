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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 14:26 | Обновлено 01 августа 2026, 14:27
383
0

Обновленный Харьков против Вереса. Составы на матч УПЛ

Встреча первого тура чемпионата Украины

01 августа 2026, 14:26 | Обновлено 01 августа 2026, 14:27
383
0
Обновленный Харьков против Вереса. Составы на матч УПЛ
ФК Харьков
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В 15:30 начнется матч 1-го тура чемпионата Украины между Харьковом и Вересом. Хозяева летом сменили название с Металлиста 1925 на Харьков, а также имеют много новичков в составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьков: Ермаков, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Яцык, Профини, Рашица, Кастильо, Парако

Верес: Горох, Стамулис, Чечер, Вовченко, Смиян, Баран, Харатин, Шарай, Гонсалшвеш, Блер, Фабрисио

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Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Харьков - Верес
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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