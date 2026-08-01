Тренер Жироны: «Есть игроки, которые не очень хотят тут выступать»
Кике Альварес готов к потерям игроков
Новый тренер Жироны Кике Альварес не назвал фамилии, но заявил, что некоторые футболисты не горят желанием выступать во втором по силе испанском дивизионе.
«Некоторые игроки нас покинут, но я спокоен, потому что понимал – так будет. Далеко не все останутся с нами. Не буду обманывать: не все приступили к работе с желанием выступать тут».
«Но я вижу, что постепенно их мотивация возвращается», – сказал Альварес.
Команду могут покинуть украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат, однако Владислав Крапивцов и Александр Пищур должны начать сезон в Жироне.
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