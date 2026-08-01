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Испания
01 августа 2026, 16:26 | Обновлено 01 августа 2026, 17:32
1447
0

Тренер Жироны: «Есть игроки, которые не очень хотят тут выступать»

Кике Альварес готов к потерям игроков

01 августа 2026, 16:26 | Обновлено 01 августа 2026, 17:32
1447
0
Тренер Жироны: «Есть игроки, которые не очень хотят тут выступать»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Новый тренер Жироны Кике Альварес не назвал фамилии, но заявил, что некоторые футболисты не горят желанием выступать во втором по силе испанском дивизионе.

«Некоторые игроки нас покинут, но я спокоен, потому что понимал – так будет. Далеко не все останутся с нами. Не буду обманывать: не все приступили к работе с желанием выступать тут».

«Но я вижу, что постепенно их мотивация возвращается», – сказал Альварес.

Команду могут покинуть украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат, однако Владислав Крапивцов и Александр Пищур должны начать сезон в Жироне.

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Жирона трансферы Владислав Ванат Виктор Цыганков Кике Альварес
Иван Зинченко Источник: Marca
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