Тренер Жироны: «Есть игроки, которые не очень хотят тут выступать»

Новый тренер Жироны Кике Альварес не назвал фамилии, но заявил, что некоторые футболисты не горят желанием выступать во втором по силе испанском дивизионе.

«Некоторые игроки нас покинут, но я спокоен, потому что понимал – так будет. Далеко не все останутся с нами. Не буду обманывать: не все приступили к работе с желанием выступать тут».

«Но я вижу, что постепенно их мотивация возвращается», – сказал Альварес.

Команду могут покинуть украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат, однако Владислав Крапивцов и Александр Пищур должны начать сезон в Жироне.