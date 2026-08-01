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Чемпионат Украины
01 августа 2026, 12:00 | Обновлено 01 августа 2026, 12:08
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Черноморец – Полесье. Прогноз Виктора Вацко на матч 1-го тура УПЛ

Вернувшимся в элиту одесситам противостоят «волки», которые только-только вылетели из еврокубков

01 августа 2026, 12:00 | Обновлено 01 августа 2026, 12:08
155
0
Черноморец – Полесье. Прогноз Виктора Вацко на матч 1-го тура УПЛ
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Сразу после возвращения в украинскую Премьер-лигу «Черноморцу» предстоит сыграть против одной из сильнейших команд дивизиона – «Полесья». Матч будет домашним для «моряков», однако целый ряд факторов говорит вовсе не в пользу подопечных Романа Григорчука…

Прежде всего, стоит выделять нестабильность, которая ныне сохраняется в «Черноморце». Финансовые и кадровые новости из Одессы причиняют немало волнений фанатам «моряков». Однако руководство клуба старается все-таки активно и качественно работать на трансферном рынке, благодаря чему к «Черноморцу» уже присоединились Даниил Алефиренко, Дмитрий Клец, Сергей Корнийчук и некоторые другие исполнители. Но слепить из них полноценную боеспособную команду Григорчуку еще лишь предстоит, а потому в первом же туре против «Полесья» вряд ли «Черноморцу» будет легко.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании BETKING.

Также стоит отмечать фактор быстротечной еврокубковой кампании-2026/27 «Полесья». Житомирскому клубу в соперники по второму раунду квалификации Лиги конференций выпал крепкий «Копенгаген», с которым «волки» по игре выглядели очень достойно, но вот по результату… Команде Руслана Ротаня остро не хватало качественного завершения атак, в то время как у датчан свою роль сыграл фактор индивидуального мастерства бразильского вингера Роберта. Ранний вылет и завершение еврокубковой кампании стал, безусловно, неприятной новостью и дополнительным моральным раздражителем для «Полесья», футболисты которого попытаются выместить злость и реабилитироваться за неудачу в Дании уже на «моряках».

«Черноморец», готовясь к сезону, провел семь спаррингов, результаты которых в целом были обнадеживающими для одесских фанатов: четыре победы, одна ничья и два поражения. Результативность в этих поединках также была на уровне. Только дважды «моряки» уходили с поля менее чем с двумя голами в активе. И эта деталь также может сыграть свою роль в очном поединке с «Полесьем».

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Любопытно, что очные матчи между этими соперниками традиционно богаты на забитые мячи. В УПЛ-2024/25 в обоих поединках верх брало «Полесье». В Одессе тогда «волки» выиграли со счетом 4:1, а на своем поле оказались сильнее одесситов со счетом 3:1. Учитывая матчи против «Копенгагена», а также количество создаваемых моментов у ворот соперника, в предстоящей игре, с высокой вероятностью, команда из Житомира сможет рассчитывать на хорошие возможности забить сразу несколько мячей. Но и оборона «волков» в отсутствие травмированного Сарапия выглядит далеко неидеальной, а потому шансы забить у «Черноморца» также будут, и «моряки» постараются их реализовать.

С точки зрения прогноза речь можно вести в двух направлениях. Говоря об исходе – это победа «Полесья». Но куда более интересным и азартным прогнозом видится ставка на тотал больше 2,5. На BETKING на это очень неплохой коэффициент (1,93), а стилистика ведения игры обеих команд, равно как и ситуация, в которой они сейчас пребывают, подсказывают, что матч первого тура УПЛ-2026/27 в Одессе должен оказаться весьма результативным.

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