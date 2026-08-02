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Сборная УКРАИНЫ
02 августа 2026, 00:08 |
688
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В сборную Украины вернется ключевой футболист

Балтача ждёт возвращения Мудрика в сборную Украины

02 августа 2026, 00:08 |
688
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В сборную Украины вернется ключевой футболист
УАФ. Михаил Мудрик
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Бывший защитник «Динамо» и «Ипсвича» Сергей Балтача высказался о возвращении Михаила Мудрика после его отстранения от футбола из-за дисквалификации.

– Для сборной Украины это также чрезвычайно позитивная новость, учитывая дефицит вингеров с таким стилем игры, которые способны качественно обыгрывать соперника один в один?

– Согласен на все 100%. Игроков такого класса и с такими индивидуальными качествами у нас в стране действительно мало. Мудрик однозначно станет одним из ключевых исполнителей и существенным усилением для национальной сборной Украины.

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Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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