В сборную Украины вернется ключевой футболист
Балтача ждёт возвращения Мудрика в сборную Украины
Бывший защитник «Динамо» и «Ипсвича» Сергей Балтача высказался о возвращении Михаила Мудрика после его отстранения от футбола из-за дисквалификации.
– Для сборной Украины это также чрезвычайно позитивная новость, учитывая дефицит вингеров с таким стилем игры, которые способны качественно обыгрывать соперника один в один?
– Согласен на все 100%. Игроков такого класса и с такими индивидуальными качествами у нас в стране действительно мало. Мудрик однозначно станет одним из ключевых исполнителей и существенным усилением для национальной сборной Украины.
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