В сборную Украины вернется ключевой футболист

Бывший защитник «Динамо» и «Ипсвича» Сергей Балтача высказался о возвращении Михаила Мудрика после его отстранения от футбола из-за дисквалификации.

– Для сборной Украины это также чрезвычайно позитивная новость, учитывая дефицит вингеров с таким стилем игры, которые способны качественно обыгрывать соперника один в один?

– Согласен на все 100%. Игроков такого класса и с такими индивидуальными качествами у нас в стране действительно мало. Мудрик однозначно станет одним из ключевых исполнителей и существенным усилением для национальной сборной Украины.