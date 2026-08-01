«Это будет неправильно». Тренер Полесья выступил против трансфера за 10 млн
Кравченко хочет, чтобы команда развивалась постепенно
Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, рассказал о трансферной стратегии житомирского клуба.
«Я думаю, что наш президент, если захочет, может и купить игрока за 10 млн, но это будет неправильно – нужно, чтобы команда развивалась постепенно», – пояснил специалист.
Летом основной состав «Полесья» пополнили несколько игроков, в частности Андрус Араухо (стоимость трансфера – 2 млн евро), Леандру Андраде (3 млн), Максим Брагару (1,8 млн), Георгий Бущан (свободный агент). В прошлом сезоне житомирская команда заняла третье место в УПЛ.
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