«Это будет неправильно». Тренер Полесья выступил против трансфера за 10 млн

Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, рассказал о трансферной стратегии житомирского клуба.

«Я думаю, что наш президент, если захочет, может и купить игрока за 10 млн, но это будет неправильно – нужно, чтобы команда развивалась постепенно», – пояснил специалист.