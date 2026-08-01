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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 10:40 | Обновлено 01 августа 2026, 10:51
1654
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«Это будет неправильно». Тренер Полесья выступил против трансфера за 10 млн

Кравченко хочет, чтобы команда развивалась постепенно

01 августа 2026, 10:40 | Обновлено 01 августа 2026, 10:51
1654
1 Comments
«Это будет неправильно». Тренер Полесья выступил против трансфера за 10 млн
ФК Полесье. Сергей Кравченко
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Сергей Кравченко, помощник главного тренера «Полесья» Руслана Ротаня, рассказал о трансферной стратегии житомирского клуба.

«Я думаю, что наш президент, если захочет, может и купить игрока за 10 млн, но это будет неправильно – нужно, чтобы команда развивалась постепенно», – пояснил специалист.

Летом основной состав «Полесья» пополнили несколько игроков, в частности Андрус Араухо (стоимость трансфера – 2 млн евро), Леандру Андраде (3 млн), Максим Брагару (1,8 млн), Георгий Бущан (свободный агент). В прошлом сезоне житомирская команда заняла третье место в УПЛ.

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Сергей Кравченко Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Ага, уже зросли)))
Правильно, навіщо гравець за 10 лямів якщо ці бабки можна просто роспилити з корефаном русіком
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