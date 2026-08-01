ФОТО. Беллингем показал романтический отдых с возлюбленной на Гавайях

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился новыми фотографиями с отдыха на Гавайях.

Футболист опубликовал в Instagram серию кадров с пляжа, океана и отдыха на вилле. Особое внимание болельщиков привлекли фотографии с возлюбленной Беллингема Эшлин Кастро.

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На одном из снимков девушка нежно касается лица Джуда, пока он держит ее за руку. Пара редко делится подобными моментами публично, поэтому публикация быстро привлекла внимание поклонников.

Беллингем коротко подписал пост: «Aloha».