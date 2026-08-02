Бруно ИГЛЕСИАС: «Это новый вызов»

Испанский атакующий полузащитник Бруно Иглесиас прокомментировал свой переход в львовские «Карпаты» из мадридского «Реала»:

«Когда появилась возможность перейти в «Карпаты», я даже не колебался. Это новый вызов, который я принял с большим энтузиазмом. Мне говорили, что «Карпаты» — один из крупнейших клубов Украины с замечательными болельщиками. С тех пор, как я приехал сюда, уже успел в этом убедиться.

Моя цель в этом году — как можно больше помогать команде: голами, результативными передачами и хорошей игрой. Хотел бы, чтобы меня запомнили как футболиста, который всегда отдавал все силы ради команды».