Бруно ИГЛЕСИАС: «Это новый вызов»
Испанский атакующий полузащитник прокомментировал свой переход во львовский клуб
Испанский атакующий полузащитник Бруно Иглесиас прокомментировал свой переход в львовские «Карпаты» из мадридского «Реала»:
«Когда появилась возможность перейти в «Карпаты», я даже не колебался. Это новый вызов, который я принял с большим энтузиазмом. Мне говорили, что «Карпаты» — один из крупнейших клубов Украины с замечательными болельщиками. С тех пор, как я приехал сюда, уже успел в этом убедиться.
Моя цель в этом году — как можно больше помогать команде: голами, результативными передачами и хорошей игрой. Хотел бы, чтобы меня запомнили как футболиста, который всегда отдавал все силы ради команды».
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