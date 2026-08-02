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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 23:05 | Обновлено 02 августа 2026, 23:12
84
0

Бруно ИГЛЕСИАС: «Это новый вызов»

Испанский атакующий полузащитник прокомментировал свой переход во львовский клуб

02 августа 2026, 23:05 | Обновлено 02 августа 2026, 23:12
84
0
Бруно ИГЛЕСИАС: «Это новый вызов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Иглесиас
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Испанский атакующий полузащитник Бруно Иглесиас прокомментировал свой переход в львовские «Карпаты» из мадридского «Реала»:

«Когда появилась возможность перейти в «Карпаты», я даже не колебался. Это новый вызов, который я принял с большим энтузиазмом. Мне говорили, что «Карпаты» — один из крупнейших клубов Украины с замечательными болельщиками. С тех пор, как я приехал сюда, уже успел в этом убедиться.

Моя цель в этом году — как можно больше помогать команде: голами, результативными передачами и хорошей игрой. Хотел бы, чтобы меня запомнили как футболиста, который всегда отдавал все силы ради команды».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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