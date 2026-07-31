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Англия
31 июля 2026, 23:07 |
685
0

Эксперт объяснил, сколько времени понадобится Мудрику для возвращения

Упразднена дисквалификация игрока национальной сборной Украины

31 июля 2026, 23:07 |
685
0
Эксперт объяснил, сколько времени понадобится Мудрику для возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Известный в прошлом футболист, а затем тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о возвращении в большой футбол после допингового скандала вингера английского «Челси» Михаила Мудрика.

«Сейчас нужно обязательно поддержать Мудрика. Почти два года он был без футбола, это очень тяжело, но надеюсь, что худшее в его карьере уже позади.

Чтобы Михаил восстановил физические кондиции, нужно полтора месяца упорных тренировок. Как раз к сентябрьскому «окну» для международных матчей национальной сборной Украины он должен успеть подтянуть спортивную форму.

С игровым тонусом посложнее. Очень важно, где Мудрик будет проходить подготовительный период. Он много пропустил, и не думаю, что новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо обеспечит ему постоянную игровую практику. Тем более что испанский специалист является сторонником прагматичного футбола, чего нельзя сказать об украинце.

Поэтому посоветовал бы Мудрику оперативно решить вопрос, где он продолжит карьеру. Сейчас главное – игровая практика.

Французский «Страсбург» на правах аренды? А почему бы и нет? Сейчас важно почувствовать уверенность в своих силах, и здесь самые лучшие помощники – выигранные единоборства, забитые голы.

И еще один немаловажный момент. Мне кажется, что Мудрик ментально готов сделать все, чтобы поскорее вернуться на свой привычный уровень. От этого выиграют не только почитатели его таланта, но и национальная сборная Украины, которой очень нужен такой креативный, скоростной исполнитель».

Ранее украинский футболист Михаил Мудрик опубликовал официальное заявление по поводу снятия дисквалификации.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига допинг дисквалификация Челси Михаил Мудрик инсайд Мнение эксперта Олег Федорчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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