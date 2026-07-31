СПАЛЛЕТТИ: Ювентусу необходимо затянуть пояса

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти после контрольного матча с «Ниццей» заговорил о финансовом положении клуба.

«Возможно, покупки в предыдущие годы были ошибочными. Теперь необходимо оптимизировать расходы: нынешнее руководство отлично справилось с этим», – заявил Спаллетти.

«Ювентус» обыграл «Ниццу» со счетом 2:0 благодаря голам Дугласа Луиса и Джастина Обоавводуо, который только-только прибыл из «Манчестер Сити».

Летом туринцы потратились на Лои Опенда (43 млн евро), Джеффа Эхатора (16 млн евро) и Жереми Бога (5 млн евро).