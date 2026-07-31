Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СПАЛЛЕТТИ: Ювентусу необходимо затянуть пояса
Италия
31 июля 2026, 21:27 | Обновлено 31 июля 2026, 21:30
206
0

СПАЛЛЕТТИ: Ювентусу необходимо затянуть пояса

Главный тренер «Ювентуса» намекнул, что крупных покупок не будет

31 июля 2026, 21:27 | Обновлено 31 июля 2026, 21:30
206
0
СПАЛЛЕТТИ: Ювентусу необходимо затянуть пояса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти после контрольного матча с «Ниццей» заговорил о финансовом положении клуба.

«Возможно, покупки в предыдущие годы были ошибочными. Теперь необходимо оптимизировать расходы: нынешнее руководство отлично справилось с этим», – заявил Спаллетти.

«Ювентус» обыграл «Ниццу» со счетом 2:0 благодаря голам Дугласа Луиса и Джастина Обоавводуо, который только-только прибыл из «Манчестер Сити».

Летом туринцы потратились на Лои Опенда (43 млн евро), Джеффа Эхатора (16 млн евро) и Жереми Бога (5 млн евро).

По теме:
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
Николини – о Трубине: «Я этого не понимаю. Почему они его не хотят?»
Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?
Лучано Спаллетти Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Футбол | 31 июля 2026, 06:23 11
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов

Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК

В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31 июля 2026, 08:15 5
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу

Киевский клуб завершил выступления в Лиге Европы

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31.07.2026, 06:05
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика
Футбол | 31.07.2026, 20:46
Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика
Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Футбол | 31.07.2026, 13:16
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Тумба с ящиками. О вылете Динамо из Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
31.07.2026, 08:08 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем