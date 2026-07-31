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  4. В УАФ сделали заявление о Михаиле Мудрике
Англия
31 июля 2026, 23:22 |
1098
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В УАФ сделали заявление о Михаиле Мудрике

Футболиста поздравили с возвращением в футбол

31 июля 2026, 23:22 |
1098
1 Comments
В УАФ сделали заявление о Михаиле Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила вингера «Челси» Михаила Мудрика с возвращением в футбол.

«Поздравляем с возвращением», – сообщает пресс-служба УАФ.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Оказывается дело не в том,  что он признал или нет.
 А дело в том, что в его пробах нашли след мельдония в колличестве, которое по новым правилам  не протоколируется.
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