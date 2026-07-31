В УАФ сделали заявление о Михаиле Мудрике
Футболиста поздравили с возвращением в футбол
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поздравила вингера «Челси» Михаила Мудрика с возвращением в футбол.
«Поздравляем с возвращением», – сообщает пресс-служба УАФ.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.
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