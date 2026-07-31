Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе

Бывший игрок сборной Франции Бенжамен Менди продал свою официальную копию трофея чемпионата мира 2018 года, который он выиграл с Францией. Цена? 62 200 долларов США, что эквивалентно примерно 54 000 евро.

Это был не оригинальный трофей, который хранится в ФИФА, а официальная точная копия, которую ФИФА и Французская федерация вручили каждому чемпиону мира в качестве личного сувенира.

На том же аукционе Менди выставил на продажу кольцо чемпиона мира 2018 года – роскошное кольцо, которое Поль Погба подарил всем своим товарищам по сборной Франции после триумфа.

Менди стал самым дорогим защитником в мире, когда летом 2017 года перешел в «Манчестер Сити» за 58 миллионов евро. Его карьера полностью прервалась в 2021 году после обвинений в изнасиловании, но в июле 2023 года он был окончательно оправдан по всем обвинениям после двух лет дисквалификации и пребывания в предварительном заключении.