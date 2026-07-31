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Чемпионат мира
31 июля 2026, 20:36 | Обновлено 31 июля 2026, 20:39
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Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе

Бенжамен Менди выручил 54 000 евро

31 июля 2026, 20:36 | Обновлено 31 июля 2026, 20:39
1110
0
Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди
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Бывший игрок сборной Франции Бенжамен Менди продал свою официальную копию трофея чемпионата мира 2018 года, который он выиграл с Францией. Цена? 62 200 долларов США, что эквивалентно примерно 54 000 евро.

Это был не оригинальный трофей, который хранится в ФИФА, а официальная точная копия, которую ФИФА и Французская федерация вручили каждому чемпиону мира в качестве личного сувенира.

На том же аукционе Менди выставил на продажу кольцо чемпиона мира 2018 года – роскошное кольцо, которое Поль Погба подарил всем своим товарищам по сборной Франции после триумфа.

Менди стал самым дорогим защитником в мире, когда летом 2017 года перешел в «Манчестер Сити» за 58 миллионов евро. Его карьера полностью прервалась в 2021 году после обвинений в изнасиловании, но в июле 2023 года он был окончательно оправдан по всем обвинениям после двух лет дисквалификации и пребывания в предварительном заключении.

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Бенжамен Менди сборная Франции по футболу ЧМ-2018 по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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