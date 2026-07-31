Скандальный чемпион мира 2018 года продал кубок мира на аукционе
Бенжамен Менди выручил 54 000 евро
Бывший игрок сборной Франции Бенжамен Менди продал свою официальную копию трофея чемпионата мира 2018 года, который он выиграл с Францией. Цена? 62 200 долларов США, что эквивалентно примерно 54 000 евро.
Это был не оригинальный трофей, который хранится в ФИФА, а официальная точная копия, которую ФИФА и Французская федерация вручили каждому чемпиону мира в качестве личного сувенира.
На том же аукционе Менди выставил на продажу кольцо чемпиона мира 2018 года – роскошное кольцо, которое Поль Погба подарил всем своим товарищам по сборной Франции после триумфа.
Менди стал самым дорогим защитником в мире, когда летом 2017 года перешел в «Манчестер Сити» за 58 миллионов евро. Его карьера полностью прервалась в 2021 году после обвинений в изнасиловании, но в июле 2023 года он был окончательно оправдан по всем обвинениям после двух лет дисквалификации и пребывания в предварительном заключении.
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