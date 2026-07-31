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Англия
31 июля 2026, 20:46 | Обновлено 31 июля 2026, 20:47
2856
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Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика

Спортивный директор Шахтера поздравил вингера Челси

31 июля 2026, 20:46 | Обновлено 31 июля 2026, 20:47
2856
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Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine
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Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отмену дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«С возвращением».

Михаил Мудрик выступал за донецкий «Шахтер» до перехода в «Челси», до января 2023 года.

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца была обнаружена низкая концентрация мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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я думал---Цє пизд...ь
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