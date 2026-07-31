Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика
Спортивный директор Шахтера поздравил вингера Челси
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отмену дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:
«С возвращением».
Михаил Мудрик выступал за донецкий «Шахтер» до перехода в «Челси», до января 2023 года.
Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца была обнаружена низкая концентрация мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе ожидают, что футболист вернётся в состав
Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», вратарь хочет попробовать свои силы в АПЛ