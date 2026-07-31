Срна двумя словами отреагировал на возвращение Мудрика

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал отмену дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«С возвращением».

Михаил Мудрик выступал за донецкий «Шахтер» до перехода в «Челси», до января 2023 года.

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца была обнаружена низкая концентрация мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.