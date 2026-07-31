ВИДЕО. Как Будковский в матче Заря – Колос забил первый гол сезона УПЛ
На 70-й минуте поединка 1-го тура Филип поразил ворота Колоса и сделал счет 1:0
Форвард луганской Зари Филипп Будковский забил первый гол сезона УПЛ 2026/27.
31 июля Будковский отличился в ворота Колоса в матче 1-го тура и вывел Зарю вперед на 70-й минуте.
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Ассист на Филиппа отдал Джордан. Будковский принял мяч и точным ударом оформил забитый мяч.
Колос практически весь матч играет в меньшинстве – на 8-й минуте прямую красную карточку получил Никита Бурда.
Заря и Колос открыли новую кампанию чемпионата Украины. Встреча стартовала в 18:00 по Киеву на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
❗️ ВИДЕО. Как Будковский в матче Заря – Колос забил первый гол сезона УПЛ
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