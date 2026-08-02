Андрей САНТОС: «Моя цель в Вересе – стать чемпионом»
Бразильский центральный защитник прокомментировал свой переход в ровенский клуб
Бразильский центральный защитник Андрей Сантос прокомментировал свой переход в ровенский «Верес» из азербайджанского «Сабаха».
— Рады приветствовать тебя в Ровно. Как тебе Украина и наш город?
— Большое спасибо за тепло, за поддержку, когда я сюда приехал. Очень рад быть здесь. Украина — замечательная страна. Все знают, что происходит, но это невероятная страна. Я здесь, чтобы быть счастливым.
— Как тебя встретила команда? С кем из ребят уже успел найти общий язык?
— Короче, я только что приехал, моя первая тренировка была вчера, но, блин, к моему счастью, здесь есть три бразильца и один португалец, поэтому мы много общаемся, легко находим общий язык и помогаем друг другу.
— На какой позиции ты играешь?
— Я центральный защитник, правша, но мне гораздо комфортнее играть слева. Мне кажется, отдавать пас правой ногой, играя слева, гораздо легче.
— Какова твоя цель в «Вересе»?
— Моя цель — стать чемпионом. Это цель каждого, кто здесь находится. Давайте вместе стремиться к этому.
— Сколько голов забьешь в «Вересе»?
— Скажу откровенно: забью 6 голов головой. Буду забивать, без шуток.
— Скажи несколько приятных слов для болельщиков.
— Хочу сказать фанатам огромное спасибо за любовь и поддержку. Надеюсь, они смогут приходить на матчи и поддерживать нас.
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