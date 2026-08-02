Андрей САНТОС: «Моя цель в Вересе – стать чемпионом»

Бразильский центральный защитник Андрей Сантос прокомментировал свой переход в ровенский «Верес» из азербайджанского «Сабаха».

— Рады приветствовать тебя в Ровно. Как тебе Украина и наш город?

— Большое спасибо за тепло, за поддержку, когда я сюда приехал. Очень рад быть здесь. Украина — замечательная страна. Все знают, что происходит, но это невероятная страна. Я здесь, чтобы быть счастливым.

— Как тебя встретила команда? С кем из ребят уже успел найти общий язык?

— Короче, я только что приехал, моя первая тренировка была вчера, но, блин, к моему счастью, здесь есть три бразильца и один португалец, поэтому мы много общаемся, легко находим общий язык и помогаем друг другу.

— На какой позиции ты играешь?

— Я центральный защитник, правша, но мне гораздо комфортнее играть слева. Мне кажется, отдавать пас правой ногой, играя слева, гораздо легче.

— Какова твоя цель в «Вересе»?

— Моя цель — стать чемпионом. Это цель каждого, кто здесь находится. Давайте вместе стремиться к этому.

— Сколько голов забьешь в «Вересе»?

— Скажу откровенно: забью 6 голов головой. Буду забивать, без шуток.

— Скажи несколько приятных слов для болельщиков.

— Хочу сказать фанатам огромное спасибо за любовь и поддержку. Надеюсь, они смогут приходить на матчи и поддерживать нас.