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  4. Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Англия
01 августа 2026, 05:02 |
243
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Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек

Британец поздравил украинца с возвращением на поле

01 августа 2026, 05:02 |
243
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Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер отреагировал на возвращение украинского вингера Михаила Мудрика после допингового скандала.

«С возвращением, Миша», – лаконично отреагировал Палмер.

Отметим, что после того, как Михаила отстранили от футбола, десятый номер украинца перешел к Палмеру.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Коул Палмер
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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