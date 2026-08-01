Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек

Лидер лондонского «Челси» Коул Палмер отреагировал на возвращение украинского вингера Михаила Мудрика после допингового скандала.

«С возвращением, Миша», – лаконично отреагировал Палмер.

Отметим, что после того, как Михаила отстранили от футбола, десятый номер украинца перешел к Палмеру.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.