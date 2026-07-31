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  4. ФОТО. Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/27
Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 19:01 | Обновлено 31 июля 2026, 19:03
321
0

ФОТО. Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/27

Наставник сборной Украины находится на трибунах стадиона в Киеве, где играют Заря и Колос

31 июля 2026, 19:01 | Обновлено 31 июля 2026, 19:03
321
0
ФОТО. Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/27
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/26 между Зарей и Колос.

55-летний итальянский специалист находится на трибунах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где и проходит поединок.

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После первого тайма счет в матче Зари и Колоса 0:0. Команда из Ковалевки играет в меньшинстве после удаления Никиты Бурды на 8-й минуте.

ФОТО. Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/27

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Андреа Мальдера фото Заря Луганск Колос Ковалевка Заря - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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