ФОТО. Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/27
Наставник сборной Украины находится на трибунах стадиона в Киеве, где играют Заря и Колос
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/26 между Зарей и Колос.
55-летний итальянский специалист находится на трибунах стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где и проходит поединок.
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После первого тайма счет в матче Зари и Колоса 0:0. Команда из Ковалевки играет в меньшинстве после удаления Никиты Бурды на 8-й минуте.
ФОТО. Андреа Мальдера присутствует на матче-открытии сезона УПЛ 2026/27
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