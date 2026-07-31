Мать Мудрика отреагировала на его возвращение в футбол
Инна благодарна тем, кто продолжал поддерживать ее сына
Инна Мудрик, мать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, прокомментировала отмену дисквалификации своего сына:
«Мы очень счастливы и рады за нашего сына. Благодарим всех, кто верил в Мишу и ждал его возвращения на футбольное поле».
Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.
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