Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мать Мудрика отреагировала на его возвращение в футбол
Англия
31 июля 2026, 19:04 |
2705
2

Мать Мудрика отреагировала на его возвращение в футбол

Инна благодарна тем, кто продолжал поддерживать ее сына

31 июля 2026, 19:04 |
2705
2 Comments
Мать Мудрика отреагировала на его возвращение в футбол
Instagram
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Инна Мудрик, мать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, прокомментировала отмену дисквалификации своего сына:

«Мы очень счастливы и рады за нашего сына. Благодарим всех, кто верил в Мишу и ждал его возвращения на футбольное поле».

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.

По теме:
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Трубин одним словом оценил возвращение Мудрика в футбол
Георгий СУДАКОВ – Мудрику: «Они все равно будут тебя судить»
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(54)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31 июля 2026, 10:10 26
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник

Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины

Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 31 июля 2026, 11:11 158
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть

Динамо проиграло ПАОК в ЛЕ, а ЛНЗ и Полесье сразу же выбыли из ЛК

В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31.07.2026, 08:15
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
Футбол | 31.07.2026, 18:32
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Реала продолжит карьеру в УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та не "матір", а мати(!), матір вашу...
Ответить
+5
Щас розплачуся
Ответить
-8
Популярные новости
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
31.07.2026, 08:08 1
Футбол
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
30.07.2026, 22:42 29
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем