Мать Мудрика отреагировала на его возвращение в футбол

Инна Мудрик, мать украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, прокомментировала отмену дисквалификации своего сына:

«Мы очень счастливы и рады за нашего сына. Благодарим всех, кто верил в Мишу и ждал его возвращения на футбольное поле».

Напомним, 22 октября 2024 года в ходе внесоревновательного допинг-контроля в пробе украинца обнаружили низкую концентрацию мельдония. 4 декабря 2024 года FA сообщила игроку о положительном результате теста и временно отстранила его, а в мае 2025 года выдвинула официальные обвинения.