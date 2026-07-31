Новичок Харькова: «Готовы к сезону на все сто»
Яцык настроен на победу в матче с «Вересом»
Полузащитник «Харькова» Александр Яцык рассказал об адаптации в новой команде и планах на будущее.
– Какие у тебя мысли перед первым официальным матчем сезона?
– Только положительные. Готовимся в хорошем настроении, изучаем соперника. Прежде всего нужно хорошо начать. Мы к этому стремимся.
– Как ты считаешь, насколько команда уже готова показать на поле то, что отрабатывала в ходе этих сборов?
– Прежде всего, у нас были очень хорошие сборы, большие нагрузки, и я думаю, что мы хорошо подготовились и готовы на сто процентов. Чувствую себя прекрасно в коллективе, с партнерами на футбольном поле уже лучше взаимодействую и очень хочу помочь команде побеждать.
– Новый сезон – это всегда новый вызов. Насколько важно уже с первого тура задать вот этот победный тон на весь чемпионат?
– Я считаю, это очень, очень-очень важно. И мы будем выходить и одерживать победу.
– Первый соперник – «Верес». Что для тебя будет главным в этой игре?
– Победа.
– А что касается тактических аспектов, возможно, ты знаешь?
– Это вы уже увидите в субботу на стадионе «Левый берег».
– Ты уже не раз переживал старт сезона. Вот что отличает команду, которая действительно готова бороться за высокие места?
– Я считаю, что в первую очередь – коллектив, такое единство, наверное, тренер, тренерский штаб, то, как они подготовят нас к первой игре и будут поддерживать нас на протяжении всего сезона.
– Первый матч сезона – это всегда особая атмосфера. Есть ощущение, что именно сейчас для «Харькова» начинается что-то новое?
– Да, это новый, можно сказать, клуб. Клуб провёл ребрендинг. Для клуба это очень важно, для Харькова и для нас.
Недавно Яцик перешёл в «Харьков» из «Динамо» за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне он провёл в составе киевлян 27 матчей и забил 3 гола. Его контракт с харьковским клубом рассчитан до 2030 года.
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