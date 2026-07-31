Новичок Харькова: «Готовы к сезону на все сто»

Полузащитник «Харькова» Александр Яцык рассказал об адаптации в новой команде и планах на будущее.

– Какие у тебя мысли перед первым официальным матчем сезона?

– Только положительные. Готовимся в хорошем настроении, изучаем соперника. Прежде всего нужно хорошо начать. Мы к этому стремимся.

– Как ты считаешь, насколько команда уже готова показать на поле то, что отрабатывала в ходе этих сборов?

– Прежде всего, у нас были очень хорошие сборы, большие нагрузки, и я думаю, что мы хорошо подготовились и готовы на сто процентов. Чувствую себя прекрасно в коллективе, с партнерами на футбольном поле уже лучше взаимодействую и очень хочу помочь команде побеждать.

– Новый сезон – это всегда новый вызов. Насколько важно уже с первого тура задать вот этот победный тон на весь чемпионат?

– Я считаю, это очень, очень-очень важно. И мы будем выходить и одерживать победу.

– Первый соперник – «Верес». Что для тебя будет главным в этой игре?

– Победа.

– А что касается тактических аспектов, возможно, ты знаешь?

– Это вы уже увидите в субботу на стадионе «Левый берег».

– Ты уже не раз переживал старт сезона. Вот что отличает команду, которая действительно готова бороться за высокие места?

– Я считаю, что в первую очередь – коллектив, такое единство, наверное, тренер, тренерский штаб, то, как они подготовят нас к первой игре и будут поддерживать нас на протяжении всего сезона.

– Первый матч сезона – это всегда особая атмосфера. Есть ощущение, что именно сейчас для «Харькова» начинается что-то новое?

– Да, это новый, можно сказать, клуб. Клуб провёл ребрендинг. Для клуба это очень важно, для Харькова и для нас.