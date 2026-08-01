ФОТО. Забарный, Лунин и другие: реакция игроков сборной на камбек Мудрика
Украина получила серьезное усиление
31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
С игрока сняли дисквалификацию и разрешили вернуться на футбольное поле.
На это событие отреагировали игроки национальной сборной Украины. Александр Зинченко, Андрей Лунин, Артем Довбик, Илья Забарный и другие поддержали игрока в Stories своих Instagram-аккаунтов.
ФОТО. Забарный, Лунин и другие: реакция игроков сборной на возвращение Мудрика
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