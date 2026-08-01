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Сборная УКРАИНЫ
01 августа 2026, 15:43 | Обновлено 01 августа 2026, 15:44
907
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ФОТО. Забарный, Лунин и другие: реакция игроков сборной на камбек Мудрика

Украина получила серьезное усиление

01 августа 2026, 15:43 | Обновлено 01 августа 2026, 15:44
907
1 Comments
ФОТО. Забарный, Лунин и другие: реакция игроков сборной на камбек Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine
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31 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

С игрока сняли дисквалификацию и разрешили вернуться на футбольное поле.

На это событие отреагировали игроки национальной сборной Украины. Александр Зинченко, Андрей Лунин, Артем Довбик, Илья Забарный и другие поддержали игрока в Stories своих Instagram-аккаунтов.

ФОТО. Забарный, Лунин и другие: реакция игроков сборной на возвращение Мудрика

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Александр Зинченко Георгий Судаков Анатолий Трубин Егор Ярмолюк Ефим Конопля Андрей Лунин Артем Довбик Николай Матвиенко Илья Забарный Михаил Мудрик сборная Украины по футболу дисквалификация допинг фото
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Потужно підтримали мельдонщика, ну звісно, він же наш-рідненький
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