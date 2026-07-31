КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев дал комментарий после поражения от ПАОКа в матче Лиги Европы (0:2).

«Мы не будем прятаться за словами.

Мы понимаем эмоции наших болельщиков и принимаем критику. Сейчас мы не отвечаем тем ожиданиям, которые есть у вас и у нас самих.

Теперь говорить должен только футбол», – написал Кабаев.

В Лиге конференций «Динамо» сыграет против «Карабаха».