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  4. КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»
Лига Европы
31 июля 2026, 18:33 |
149
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КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»

Вингер «Динамо» понимает, что его партнеры не оправдали надежд болельщиков

31 июля 2026, 18:33 |
149
2 Comments
КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»
Threads. Владислав Кабаев
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Вингер «Динамо» Владислав Кабаев дал комментарий после поражения от ПАОКа в матче Лиги Европы (0:2).

«Мы не будем прятаться за словами.

Мы понимаем эмоции наших болельщиков и принимаем критику. Сейчас мы не отвечаем тем ожиданиям, которые есть у вас и у нас самих.

Теперь говорить должен только футбол», – написал Кабаев.

В Лиге конференций «Динамо» сыграет против «Карабаха».

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Владислав Кабаев Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Руслан Полищук Источник: Threads
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Може виліт з ЛЕ і 5 місце в ЧУ, якось підштовхне суркіса до кардинальних змін?
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