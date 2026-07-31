Лига Европы31 июля 2026, 18:33 |
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КАБАЕВ: «Понимаем эмоции и принимаем критику»
Вингер «Динамо» понимает, что его партнеры не оправдали надежд болельщиков
31 июля 2026, 18:33 |
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Вингер «Динамо» Владислав Кабаев дал комментарий после поражения от ПАОКа в матче Лиги Европы (0:2).
«Мы не будем прятаться за словами.
Мы понимаем эмоции наших болельщиков и принимаем критику. Сейчас мы не отвечаем тем ожиданиям, которые есть у вас и у нас самих.
Теперь говорить должен только футбол», – написал Кабаев.
В Лиге конференций «Динамо» сыграет против «Карабаха».
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