Названо время начала матчей 3-го тура УПЛ

Стало известно расписание матчей 3-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. Поединки запланированы на 14 – 17 августа 2026 года.

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