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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 18:12 |
134
0

Названо время начала матчей 3-го тура УПЛ

Тур растянется на четыре дня

31 июля 2026, 18:12 |
134
0
Названо время начала матчей 3-го тура УПЛ
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Стало известно расписание матчей 3-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. Поединки запланированы на 14 – 17 августа 2026 года.

Расписание матчей 3-го тура УПЛ:

14 августа (пятница):

Эпицентр – Верес (18:00)

15 августа (суббота):

Кривбасс – Левый Берег (13:00)

Кудровка – Оболонь (15:30)

Карпаты – Буковина (18:00)

16 августа (воскресенье):

ЛНЗ – Черноморец (13:00)

Харьков – Шахтер (15:30)

Динамо – Колос (18:00)

17 августа (понедельник):

Полесье – Заря (18:00).

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Руслан Полищук Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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