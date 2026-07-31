Названо время начала матчей 3-го тура УПЛ
Тур растянется на четыре дня
Стало известно расписание матчей 3-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. Поединки запланированы на 14 – 17 августа 2026 года.
Расписание матчей 3-го тура УПЛ:
14 августа (пятница):
Эпицентр – Верес (18:00)
15 августа (суббота):
Кривбасс – Левый Берег (13:00)
Кудровка – Оболонь (15:30)
Карпаты – Буковина (18:00)
16 августа (воскресенье):
ЛНЗ – Черноморец (13:00)
Харьков – Шахтер (15:30)
Динамо – Колос (18:00)
17 августа (понедельник):
Полесье – Заря (18:00).
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