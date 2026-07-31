Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси оштрафован на 10 миллионов. Ранее у команды забрали 6 очков
Англия
31 июля 2026, 16:50 |
477
0

Челси оштрафован на 10 миллионов. Ранее у команды забрали 6 очков

Очковый штраф удалось снять

31 июля 2026, 16:50 |
477
0
Челси оштрафован на 10 миллионов. Ранее у команды забрали 6 очков
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Футбольная ассоциация Англии объявила о штрафе в 10 миллионов фунтов для Челси.

Ранее клуб АПЛ был наказан снятием шести очков за манипуляции с трансферами во время владения Челси Романом Абрамовичем. Сообщалось, что Абрамович использовал офшоры при проведение трансферов.

Челси подал апелляцию и сумел отменить снятие очков.

Остался штраф в 10 миллионов фунтов, который обжалованию не подлежит, а также запрет на регистрацию новых игроков до лета 2027 года, однако бан наложен условно и не влияет на нынешние трансферы лондонцев.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал игрока сборной Франции
Стоунз стал четвёртым англичанином в истории Интера. Кто был до него?
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Ньюкасла
Челси Английская Премьер-лига Роман Абрамович
Иван Зинченко Источник: Футбольная ассоциация Англии
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31 июля 2026, 06:05 0
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца

Черкасская команда на выезде в серии пенальти уступила бельгийскому Генту

Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 31 июля 2026, 11:11 142
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть

Динамо проиграло ПАОК в ЛЕ, а ЛНЗ и Полесье сразу же выбыли из ЛК

Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
Футбол | 31.07.2026, 15:21
Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Футбол | 30.07.2026, 22:42
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Футбол | 30.07.2026, 22:41
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 29
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
30.07.2026, 17:15
Баскетбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем