Челси оштрафован на 10 миллионов. Ранее у команды забрали 6 очков

Футбольная ассоциация Англии объявила о штрафе в 10 миллионов фунтов для Челси.

Ранее клуб АПЛ был наказан снятием шести очков за манипуляции с трансферами во время владения Челси Романом Абрамовичем. Сообщалось, что Абрамович использовал офшоры при проведение трансферов.

Челси подал апелляцию и сумел отменить снятие очков.

Остался штраф в 10 миллионов фунтов, который обжалованию не подлежит, а также запрет на регистрацию новых игроков до лета 2027 года, однако бан наложен условно и не влияет на нынешние трансферы лондонцев.