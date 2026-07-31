Челси оштрафован на 10 миллионов. Ранее у команды забрали 6 очков
Очковый штраф удалось снять
Футбольная ассоциация Англии объявила о штрафе в 10 миллионов фунтов для Челси.
Ранее клуб АПЛ был наказан снятием шести очков за манипуляции с трансферами во время владения Челси Романом Абрамовичем. Сообщалось, что Абрамович использовал офшоры при проведение трансферов.
Челси подал апелляцию и сумел отменить снятие очков.
Остался штраф в 10 миллионов фунтов, который обжалованию не подлежит, а также запрет на регистрацию новых игроков до лета 2027 года, однако бан наложен условно и не влияет на нынешние трансферы лондонцев.
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