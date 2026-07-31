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Лига конференций
31 июля 2026, 14:41 |
883
0

В 4-й раз украинская команда сыграет с клубом из Азербайджана в еврокубках

Третий раз именно Карабах станет соперником клуба из Украины

31 июля 2026, 14:41 |
883
0
В 4-й раз украинская команда сыграет с клубом из Азербайджана в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine
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Киевское Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27 против Карабаха из Азербайджана.

Это будет четвёртое противостояние украинских и азербайджанских команд в еврокубках.

И в третий раз соперником клуба из Украины будет именно Карабах (один раз был Шамкир).

Ранее с представителями Азербайджана встречались Кривбасс, Днепр и Ворскла.

В 6 матчах украинские команды одержали 4 победы и дважды потерпели поражение. Разница между забитыми и пропущенными мячами 8:3 в пользу представителей Украины.

Все матчи украинских команд против азербайджанских в еврокубках

  • 2026: ЛК, Динамо – Карабах
  • 2018: ЛЕ, Ворскла – Карабах – 0:1–1:0
  • 2014: ЛЕ, Днепр – Карабах – 0:1–2:1
  • 1999: КУ, Кривбасс – Шамкир – 3:0–2:0
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Лига конференций статистика Динамо - Карабах Карабах - Динамо Карабах Динамо Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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