В 4-й раз украинская команда сыграет с клубом из Азербайджана в еврокубках
Третий раз именно Карабах станет соперником клуба из Украины
Киевское Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27 против Карабаха из Азербайджана.
Это будет четвёртое противостояние украинских и азербайджанских команд в еврокубках.
И в третий раз соперником клуба из Украины будет именно Карабах (один раз был Шамкир).
Ранее с представителями Азербайджана встречались Кривбасс, Днепр и Ворскла.
В 6 матчах украинские команды одержали 4 победы и дважды потерпели поражение. Разница между забитыми и пропущенными мячами 8:3 в пользу представителей Украины.
Все матчи украинских команд против азербайджанских в еврокубках
- 2026: ЛК, Динамо – Карабах
- 2018: ЛЕ, Ворскла – Карабах – 0:1–1:0
- 2014: ЛЕ, Днепр – Карабах – 0:1–2:1
- 1999: КУ, Кривбасс – Шамкир – 3:0–2:0
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