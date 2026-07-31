В 4-й раз украинская команда сыграет с клубом из Азербайджана в еврокубках

Киевское Динамо сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27 против Карабаха из Азербайджана.

Это будет четвёртое противостояние украинских и азербайджанских команд в еврокубках.

И в третий раз соперником клуба из Украины будет именно Карабах (один раз был Шамкир).

Ранее с представителями Азербайджана встречались Кривбасс, Днепр и Ворскла.

В 6 матчах украинские команды одержали 4 победы и дважды потерпели поражение. Разница между забитыми и пропущенными мячами 8:3 в пользу представителей Украины.

Все матчи украинских команд против азербайджанских в еврокубках