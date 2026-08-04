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  4. У Болоньи были опасения по поводу Довбика. СМИ раскрыли детали
Италия
04 августа 2026, 14:12 | Обновлено 04 августа 2026, 14:23
1041
0

У Болоньи были опасения по поводу Довбика. СМИ раскрыли детали

В клубе провели большое обследование

04 августа 2026, 14:12 | Обновлено 04 августа 2026, 14:23
1041
0
У Болоньи были опасения по поводу Довбика. СМИ раскрыли детали
ФК Болонья. Артем Довбик
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По информации итальянских СМИ, Болонья очень внимательно отнеслась к здоровью и физическому состоянию форварда Артема Довбика.

Несмотря на то, что клуб взял украинца лишь в аренду до конца сезона, в Болонья в течение трех дней проводила углубленное обследование Довбика.

Особенно врачей интересовали проблемы с ногой Артема, который пропустил вторую часть прошлого сезона.

Сообщается, что Болонья делает большую ставку на новичка и считает его важным элементом возможного успеха в сезоне, поэтому клуб не хотел рисковать.

Обследование показала, что игрок сборной Украины полностью здоров.

Рома отдала Довбика в аренду с правом выкупа за 17 миллионов евро.

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Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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