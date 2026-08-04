У Болоньи были опасения по поводу Довбика. СМИ раскрыли детали
В клубе провели большое обследование
По информации итальянских СМИ, Болонья очень внимательно отнеслась к здоровью и физическому состоянию форварда Артема Довбика.
Несмотря на то, что клуб взял украинца лишь в аренду до конца сезона, в Болонья в течение трех дней проводила углубленное обследование Довбика.
Особенно врачей интересовали проблемы с ногой Артема, который пропустил вторую часть прошлого сезона.
Сообщается, что Болонья делает большую ставку на новичка и считает его важным элементом возможного успеха в сезоне, поэтому клуб не хотел рисковать.
Обследование показала, что игрок сборной Украины полностью здоров.
Рома отдала Довбика в аренду с правом выкупа за 17 миллионов евро.
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