У Болоньи были опасения по поводу Довбика. СМИ раскрыли детали

По информации итальянских СМИ, Болонья очень внимательно отнеслась к здоровью и физическому состоянию форварда Артема Довбика.

Несмотря на то, что клуб взял украинца лишь в аренду до конца сезона, в Болонья в течение трех дней проводила углубленное обследование Довбика.

Особенно врачей интересовали проблемы с ногой Артема, который пропустил вторую часть прошлого сезона.

Сообщается, что Болонья делает большую ставку на новичка и считает его важным элементом возможного успеха в сезоне, поэтому клуб не хотел рисковать.

Обследование показала, что игрок сборной Украины полностью здоров.

Рома отдала Довбика в аренду с правом выкупа за 17 миллионов евро.