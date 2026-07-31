Павлидис повторил достижение Эйсебио в составе Бенфики
Грек стал лишь вторым игроком «орлов», забившим четыре гола на «Эштадиу да Луж» в матче еврокубка
27-летний греческий нападающий Вангелис Павлидис стал лишь вторым игроком в истории Бенфики, оформившим покер в поединке еврокубка на «Эштадиу да Луж».
Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против швейцарского Санкт-Галлена.
Ранее подобным достижением отмечался только легендарный португалец Эйсебио, при этом дважды: в 1965 против Дюделанжа и в 1970 против Олимпии.
Игроки Бенфики, оформившие покер в матчах еврокубков на «Эштадиу да Луж»
- 2026: Вангелис Павлидис (Греция), против Санкт-Галлена
- 1970: Эйсебио (Португалия) против Олимпии.
- 1965: Эйсебио (Португалия) против Дюделанжа
🏟️⚽ Pavlidis entra para a história europeia do Benfica!— Playmaker (@playmaker_PT) July 30, 2026
🇬🇷 O avançado grego tornou-se no primeiro estrangeiro a marcar quatro golos pelo Benfica, na Luz, em competições europeias.
⏳ Há 56 anos que um jogador encarnado não assinava um poker em casa nas provas da UEFA.
👑 Os… pic.twitter.com/BIp1LZaXO6
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