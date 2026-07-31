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  4. Павлидис повторил достижение Эйсебио в составе Бенфики
Лига Европы
31 июля 2026, 12:48 | Обновлено 31 июля 2026, 13:39
466
0

Павлидис повторил достижение Эйсебио в составе Бенфики

Грек стал лишь вторым игроком «орлов», забившим четыре гола на «Эштадиу да Луж» в матче еврокубка

31 июля 2026, 12:48 | Обновлено 31 июля 2026, 13:39
466
0
Павлидис повторил достижение Эйсебио в составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Вангелис Павлидис
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27-летний греческий нападающий Вангелис Павлидис стал лишь вторым игроком в истории Бенфики, оформившим покер в поединке еврокубка на «Эштадиу да Луж».

Произошло это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2026/27 против швейцарского Санкт-Галлена.

Ранее подобным достижением отмечался только легендарный португалец Эйсебио, при этом дважды: в 1965 против Дюделанжа и в 1970 против Олимпии.

Игроки Бенфики, оформившие покер в матчах еврокубков на «Эштадиу да Луж»

  • 2026: Вангелис Павлидис (Греция), против Санкт-Галлена
  • 1970: Эйсебио (Португалия) против Олимпии.
  • 1965: Эйсебио (Португалия) против Дюделанжа
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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