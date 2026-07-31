Александр ПРИЗЕТКО: «В еврокубках ЛНЗ превзошел и Динамо, и Полесье»

Вчера, 30 июля, ЛНЗ в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций не проиграл в игровое время «Генту» (0:0), бельгийцы оказались сильнее в серии пенальти, что и предопределило общий успех соперника украинской команды в этом противостоянии.

Итог краткосрочного пребывания черкасчан в еврокубках для сайта Sport.ua эксклюзивно подвел бывший полузащитник сборной Украины Александр Призетко.

– Скажу сразу, что за ЛНЗ мне не стыдно, – сказал Призетко. – Дебютант еврокубков выглядел достойно на фоне клуба, который является постоянным участником подробных турниров и входит в элиту бельгийского футбола. Более того, будь поудачливее команда Виталия Пономарева, можно было и проскочить «Гент» (улыбается).

Черкасчане старались играть в свой футбол – надежно в обороне с быстрым переходом в атаку. Естественно, что класса украинскому коллективу не хватило, поскольку многие из ребят вчера еще играли в Первой лиге, а сегодня выступают в еврокубках. Опыт – дело наживное. Но, если сложить два поединка, закономерным итогом этого противостояния была серия 11-метровых, где более хладнокровной оказалась бельгийская команда. Хотя, конечно, обидно проигрывать по пенальти.

При этом на данной стадии турнира ЛНЗ набрал больше рейтинговых очков для Украины, чем авторитеты, которые много говорят, но все переносят на следующий сезон.