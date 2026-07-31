«Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы

Поражение от ПАОКа (0:2) в Лиге Европы и, соответственно, вылет «Динамо» в Лигу конференций прокомментировал бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

– Одни расстройства, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Люди надеются, что вот-вот команда побежит или, по крайней мере, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.

Что ПАОК, что «Динамо – средние команды, они так и играли. А пропущенный гол в конце первого тайме – это необъяснимо. Как можно так терять концентрацию, останавливаться в самый неподходящий момент? Давать сопернику просто пройти и пробить, это непозволительно. А второй гол? Все оборона расступается. Я не понимаю этого.

Тяжело комментировать такой футбол в исполнении одной из лучших команд нашей страны. Ладно, если бы греки что-то показали, так нет. Тем более в обоих матчах. С ними можно было спокойно играть. А так получилась очередная серая игра в исполнении «Динамо».

Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, слабоват. Плюс, как показывают матчи, ограниченные физические возможности. Мы же помним и другое «Динамо», где всегда были физически сильные игроки, и класс был не сопоставим, с нынешним подбором футболистов. Я понимаю, что сейчас другое время. Тем не менее, люди должны понимать, какую футболку они надевают. Одним словом – катастрофа.

В Лиге конференций полегче команды. Но, если вспомнить прошлый сезон, то «Динамо» хоть и было в групповом раунде этого турнира, но заняло 27-е место из 36 команд. Тут нечего добавить. «Карабах»? Однозначно этого соперника можно и нужно проходить. Но опять же, с такой игрой в этом противостоянии могут быть проблемы. Нужно настраиваться, а время покажет.