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  4. «Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы
Лига Европы
31 июля 2026, 09:57 |
3771
5

«Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы

Известный наставник дал оценку нынешней игре украинского гранда

31 июля 2026, 09:57 |
3771
5 Comments
«Это катастрофа». Маркевич высказался о вылете Динамо из Лиги Европы
Динамо
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Поражение от ПАОКа (0:2) в Лиге Европы и, соответственно, вылет «Динамо» в Лигу конференций прокомментировал бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

– Одни расстройства, – сказал Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Люди надеются, что вот-вот команда побежит или, по крайней мере, проявит характер. Но, к сожалению, ничего не меняется. Прогресса я не вижу.

Что ПАОК, что «Динамо – средние команды, они так и играли. А пропущенный гол в конце первого тайме – это необъяснимо. Как можно так терять концентрацию, останавливаться в самый неподходящий момент? Давать сопернику просто пройти и пробить, это непозволительно. А второй гол? Все оборона расступается. Я не понимаю этого.

Тяжело комментировать такой футбол в исполнении одной из лучших команд нашей страны. Ладно, если бы греки что-то показали, так нет. Тем более в обоих матчах. С ними можно было спокойно играть. А так получилась очередная серая игра в исполнении «Динамо».

Уровень мастерства нынешних футболистов, скажем прямо, слабоват. Плюс, как показывают матчи, ограниченные физические возможности. Мы же помним и другое «Динамо», где всегда были физически сильные игроки, и класс был не сопоставим, с нынешним подбором футболистов. Я понимаю, что сейчас другое время. Тем не менее, люди должны понимать, какую футболку они надевают. Одним словом – катастрофа.

В Лиге конференций полегче команды. Но, если вспомнить прошлый сезон, то «Динамо» хоть и было в групповом раунде этого турнира, но заняло 27-е место из 36 команд. Тут нечего добавить. «Карабах»? Однозначно этого соперника можно и нужно проходить. Но опять же, с такой игрой в этом противостоянии могут быть проблемы. Нужно настраиваться, а время покажет.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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Комментарии 5
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Это не катастрофа, это закономерность. Про вылет стало сразу понятно после выхода Динамо на ПАОК.
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+6
Карабах тоже не пройдут.
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+3
В ФК Карабах совещание.  Динамо? Однозначно этого соперника можно и нужно проходить.
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+1
катастрофа - це те що знову двоє туристів. Хоча, "ну то таке".
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0
Пока этими инвалидами управляет президент-игроман, которого лично знают во всех казино Монако, ничего от них не ждите. Лудомания не лечится. Он когда-нибудь в азартном порыве клуб поставит на "зеро" и проиграет 👍
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0
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