ФОТО. Девушка нарисовала Холанда на своем веке – реакция футболиста

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд снова стал героем соцсетей благодаря своей лаконичной реакции.

Визажистка Наталия, известная в Instagram под ником trillnati, создала необычный рисунок – она изобразила лицо Холанда прямо на своем веке.

Девушка детально прорисовала профиль футболиста, его длинные светлые волосы, а фон сделала зеленым, чтобы он напоминал футбольное поле.

Работу заметил и сам Холанд. Норвежец оставил под видео всего одно слово: «Nice».

Этого оказалось достаточно, чтобы комментарий стал вирусным – всего за сутки он собрал более 200 тысяч лайков.

После этого Наталия решила продолжить серию и нарисовала на веке зеленый лук, который ранее стал популярным в соцсетях из-за сходства с прической Холанда.

«Если это было nice… то что скажешь об этом?» – пошутила автор, однако на вторую работу футболист пока не отреагировал.