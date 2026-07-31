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31 июля 2026, 01:10 | Обновлено 31 июля 2026, 01:13
240
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ФОТО. Девушка нарисовала Холанда на своем веке – реакция футболиста

Комментарий звезды Манчестер Сити собрал более 200 тысяч лайков за сутки

31 июля 2026, 01:10 | Обновлено 31 июля 2026, 01:13
240
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ФОТО. Девушка нарисовала Холанда на своем веке – реакция футболиста
Instagram. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд снова стал героем соцсетей благодаря своей лаконичной реакции.

Визажистка Наталия, известная в Instagram под ником trillnati, создала необычный рисунок – она изобразила лицо Холанда прямо на своем веке.

Девушка детально прорисовала профиль футболиста, его длинные светлые волосы, а фон сделала зеленым, чтобы он напоминал футбольное поле.

Работу заметил и сам Холанд. Норвежец оставил под видео всего одно слово: «Nice».

Этого оказалось достаточно, чтобы комментарий стал вирусным – всего за сутки он собрал более 200 тысяч лайков.

После этого Наталия решила продолжить серию и нарисовала на веке зеленый лук, который ранее стал популярным в соцсетях из-за сходства с прической Холанда.

«Если это было nice… то что скажешь об этом?» – пошутила автор, однако на вторую работу футболист пока не отреагировал.

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фото Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: People
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Лапченко сегодня выдал !! Три новости подряд о бабах! Эй, человек-здесь спортивный сайт, а не газета SUN
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