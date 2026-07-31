ВИДЕО. Футболист сборной Испании изменил своей девушке прямо на яхте

Футболист «Атлетика» Нико Уильямс оказался в центре обсуждений в соцсетях после появления фотографий с его отдыха на роскошной яхте.

24-летний чемпион мира проводил время в компании друзей и нескольких девушек. Кадры быстро разошлись по сети, после чего пользователи начали подозревать футболиста в возможной измене своей девушке Айнхи Гарсии.

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Слухи усилились после того, как фанаты заметили изменения в Instagram девушки футболиста. По данным СМИ, Айнхи отписалась от Нико и убрала со своей страницы их совместные фотографии.

Еще совсем недавно Гарсия поддерживала Уильямса во время чемпионата мира-2026 и публиковала совместные кадры после триумфа сборной Испании.