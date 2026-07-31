ВИДЕО. Футболист сборной Испании изменил своей девушке прямо на яхте
Девушка чемпиона мира отписалась от футболиста и удалила их совместные фото
Футболист «Атлетика» Нико Уильямс оказался в центре обсуждений в соцсетях после появления фотографий с его отдыха на роскошной яхте.
24-летний чемпион мира проводил время в компании друзей и нескольких девушек. Кадры быстро разошлись по сети, после чего пользователи начали подозревать футболиста в возможной измене своей девушке Айнхи Гарсии.
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Слухи усилились после того, как фанаты заметили изменения в Instagram девушки футболиста. По данным СМИ, Айнхи отписалась от Нико и убрала со своей страницы их совместные фотографии.
Еще совсем недавно Гарсия поддерживала Уильямса во время чемпионата мира-2026 и публиковала совместные кадры после триумфа сборной Испании.
Pillamos in fraganti a Nico Williams disfrutando de sus merecidas vacaciones. Mientras tanto, Terelu está en su salsa.— ¡De Viernes! (@deviernestv) July 28, 2026
☀️ #DeLunesAViernes
⛱️ https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/snisegJUh3
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