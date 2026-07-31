ФОТО. Роналду и Джорджина женятся уже в эти выходные?

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вновь оказались в центре внимания из-за слухов о скорой свадьбе.

41-летнего португальского футболиста и его 32-летнюю невесту заметили на Майорке перед посадкой на роскошную яхту. Особое внимание привлекли украшения пары – и Роналду, и Джорджина появились с массивными кольцами с бриллиантами на безымянных пальцах.

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Как сообщает The Sun со ссылкой на местную прессу, появились слухи, что свадьба пары может состояться уже в субботу. Один из телеведущих даже назвал возможным местом церемонии знаменитое поместье Quinta da Regaleira в португальской Синтре. Впрочем, эта версия вызывает сомнения – комплекс, судя по всему, остается открытым для посетителей в эти выходные.

Роналду сделал Джорджине предложение в августе прошлого года. Ранее звездный футболист также говорил, что пара планирует пожениться после чемпионата мира.

Криштиану и Джорджина вместе с 2016 года.