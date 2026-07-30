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Лига Европы
Проходит дальше Бенфика
30.07.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 5 : 0
Санкт-Галлен
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Лига Европы
30 июля 2026, 23:59 | Обновлено 31 июля 2026, 00:24
793
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Убедительный реванш. Бенфика с Трубин и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ

Швейцарский Санкт-Галлен потерпел сокрушительное поражение в Лиге Европы

30 июля 2026, 23:59 | Обновлено 31 июля 2026, 00:24
793
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Убедительный реванш. Бенфика с Трубин и Судаковым отгрузила 5 мячей в ЛЕ
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Вечером 30 июля состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Португальская Бенфика на своем поле не оставила шансов швейцарскому Санкт-Галлену (5:0) и вышла в следующий раунд турнира.

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После поражения 1:2 в первом матче лиссабонцы быстро захватили инициативу.

Греческий форвард Вангелис Павлидис забил в матче 4 гола. Окончательный счет на 82-й минуте установил Клеман Лангле (5:0).

За Бенфику весь матч сыграли украинские футболисты: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

По сумме двух встреч Бенфика вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет против шотландского клуба Хартс.

Санкт-Галлен продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, где в Q3 встретится с молдавским Шерифом.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026. Лиссабон (Португалия)

Бенфика (Португалия) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 5:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Вангелис Павлидис, 11, 55, 65, 74 (пен), Клеман Лангле, 82.

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Бенфика Санкт-Галлен Лига Европы Георгий Судаков Вангелис Павлидис Анатолий Трубин Хартс Шериф Тирасполь Клеман Лангле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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