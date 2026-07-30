ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал нападающего из другого клуба Ла Лиги
Карлос Эспи оставил Леванте
Мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с испанским нападающим «Леванте» Карлосом Эспи.
Отмечается, что контракт между королевским клубом и 21-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.
Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, «сливочные» активировали клаусулу игрока, которая составляла 25 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Карлос Эспи провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» продаст Гонсало Гарсию.
Comunicado Oficial: Carlos Espí.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026
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