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30.07.2026 20:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 2 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
30 июля 2026, 23:37 |
2039
5

Игорь КОСТЮК – о причинах вылета из Лиги Европы и ошибке игрока Динамо

Наставник киевского клуба ответил на вопросы журналистов после поражения в Греции

30 июля 2026, 23:37 |
2039
5 Comments
Игорь КОСТЮК – о причинах вылета из Лиги Европы и ошибке игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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В четверг, 30 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились греческий ПАОК и киевское «Динамо».

«Бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух встреч (2:5) вылетели в Лигу конференций. Наставник киевского клуба Игорь Костюк попытался объяснить неудачу:

– В чем вы видите главную разницу в двух матчах, которая сыграла ключевую роль в результате?

– К сожалению, сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелиас. К сожалению, у нас нет игрока с таким уровнем мастерства. Мы сегодня отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего нужно улучшаться.

Уровень мастерства игроков ПАОКа высокий, мы видели, как они перестраивались, но при этом первый тайм можно занести нам в актив, когда мы хорошо играли, а где не доиграли, то они этим воспользовались – и речь как раз о том игроке, о котором я говорил.

– В первом тайме на поле была равная игра, а в некоторых моментах «Динамо» даже преобладало соперника. Гол, который ваша команда получила в раздевалку, решил судьбу противостояния?

– В эпизоде ​​с первым пропущенным мячом мы не доиграли, почему-то недостаточная концентрация была. Тот же Волошин выключился из игры, хотя до этого все было отлично, мы перестраивались, а здесь Назар не доиграл – и Константелиас воспользовался этим, вы видели уровень его мастерства, и забил мяч.

– Следующая игра – 6 августа в Люблине. Планируете готовиться к ней так же в Польше?

– Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и чувствовать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому мы будем готовиться в Люблине к следующему матчу, – подытожил Костюк.

Видеообзор матча:

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК), асcист Яннис Михайлидис.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК), асcист Джонатан Гомес.
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Лига Европы ПАОК ПАОК - Динамо Динамо Киев Игорь Костюк пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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якшо Динамо може обіграти лише один гравець, то що можна казати про командний рівень гри Динамо? Напевно, нічого. Хлопчики виявилися безпорадними. Настільки був страшний гравець, гравці просто боязко розступалися перед Константеліасом.
Повна психологічна перевага одного гравця. Просто якийсь клон Ібрагимовича)))
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+3
безхребетні лузери
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+2
Безхребетний соплежуй,  який курить ПЛАН.!!!
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+2
Ні про що !!!!!!
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+2
Обидва м'ячі на совісті Суркіса - у хлопця заторможена реакція. 2. По полю ходили пішки - це обіцяна гра від  Буяльського?
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