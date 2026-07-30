Игорь КОСТЮК – о причинах вылета из Лиги Европы и ошибке игрока Динамо

В четверг, 30 июля, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились греческий ПАОК и киевское «Динамо».

«Бело-синие» потерпели поражение со счетом 0:2 и по сумме двух встреч (2:5) вылетели в Лигу конференций. Наставник киевского клуба Игорь Костюк попытался объяснить неудачу:

– В чем вы видите главную разницу в двух матчах, которая сыграла ключевую роль в результате?

– К сожалению, сегодняшний матч выиграл один игрок – Константелиас. К сожалению, у нас нет игрока с таким уровнем мастерства. Мы сегодня отдали много сил, у нашей команды есть потенциал, и мы понимаем, за счет чего нужно улучшаться.

Уровень мастерства игроков ПАОКа высокий, мы видели, как они перестраивались, но при этом первый тайм можно занести нам в актив, когда мы хорошо играли, а где не доиграли, то они этим воспользовались – и речь как раз о том игроке, о котором я говорил.

– В первом тайме на поле была равная игра, а в некоторых моментах «Динамо» даже преобладало соперника. Гол, который ваша команда получила в раздевалку, решил судьбу противостояния?

– В эпизоде ​​с первым пропущенным мячом мы не доиграли, почему-то недостаточная концентрация была. Тот же Волошин выключился из игры, хотя до этого все было отлично, мы перестраивались, а здесь Назар не доиграл – и Константелиас воспользовался этим, вы видели уровень его мастерства, и забил мяч.

– Следующая игра – 6 августа в Люблине. Планируете готовиться к ней так же в Польше?

– Вы знаете, что мы, к сожалению, не можем использовать собственный стадион и чувствовать полноценную поддержку киевских болельщиков. Поэтому мы будем готовиться в Люблине к следующему матчу, – подытожил Костюк.

Видеообзор матча: