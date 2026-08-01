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Англия
01 августа 2026, 06:32 |
707
0

Игрок Динамо после провала в Лиге Европы может перейти в легендарный клуб

На Тараса Михавко положил глаз «Манчестер Юнайтед»

01 августа 2026, 06:32 |
707
0
Игрок Динамо после провала в Лиге Европы может перейти в легендарный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлек внимание сразу нескольких зарубежных клубов.

По информации источника, интерес к 21-летнему защитнику проявляют турецкий «Трабзонспор», а также представители английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Борнмут» и «Эвертон».

Михавко — воспитанник львовского футбола, а летом 2023 года на правах свободного агента перешёл в киевское «Динамо». С тех пор центральный защитник стал одним из лидеров обороны «бело-синих». На его счету уже 90 матчей во всех турнирах, семь забитых мячей и две голевые передачи. Кроме того, 21-летний футболист успел дебютировать в составе национальной сборной Украины, за которую на данный момент провел один матч.

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Эвертон Динамо Киев трансферы Ноттингем Форест Борнмут трансферы АПЛ трансферы УПЛ Тарас Михавко Трабзонспор Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
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