Игрок Динамо после провала в Лиге Европы может перейти в легендарный клуб

Центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко привлек внимание сразу нескольких зарубежных клубов.

По информации источника, интерес к 21-летнему защитнику проявляют турецкий «Трабзонспор», а также представители английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Борнмут» и «Эвертон».

Михавко — воспитанник львовского футбола, а летом 2023 года на правах свободного агента перешёл в киевское «Динамо». С тех пор центральный защитник стал одним из лидеров обороны «бело-синих». На его счету уже 90 матчей во всех турнирах, семь забитых мячей и две голевые передачи. Кроме того, 21-летний футболист успел дебютировать в составе национальной сборной Украины, за которую на данный момент провел один матч.