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Лига Европы
Проходит дальше Градец-Кралове
30.07.2026 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 1
Тромсё
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Лига Европы
30 июля 2026, 22:07 | Обновлено 30 июля 2026, 22:11
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Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Чешский клуб Градец-Краловец второй раз переиграл Тромсе из Норвегии

30 июля 2026, 22:07 | Обновлено 30 июля 2026, 22:11
122
0
Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Бешикташ
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30 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Турецкий Бешикташ на выезде переиграл датский Мидтьюлланд со счетом 2:0 и оформил выход в следующий раунд.

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На 70-й минуте Милот Рашица вывел Бешикташ вперед, а через 6 минут Оркун Кекчю реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Первый матч в Стамбуле завершился победой Бешикташа со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч турецкая команда вышла в Q3, где сыграет против Градец-Кралове.

Чешский клуб Градец-Кралове дважды обыграл норвежский Тромсе (1:0 в гостях и 3:1 дома).

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2026

20:00. Мидтьюлланд (Дания) – Бешикташ (Турция) – 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Милот Рашица, 70, Оркун Кекчю, 76 (пен)

20:00. Градец-Кралове (Чехия) – Тромсе (Норвегия) – 3:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Мик ван Бюрен, 30, Том Слончик, 48, Ондржей Мигалик, 53 – Хейне Ларсен, 25

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Градец-Кралове Тромсе Лига Европы Бешикташ Мидтьюлланд Милот Рашица Оркун Кёкчю
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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