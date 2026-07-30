Бешикташ обыграл Мидтьююлланд и вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Чешский клуб Градец-Краловец второй раз переиграл Тромсе из Норвегии
30 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Турецкий Бешикташ на выезде переиграл датский Мидтьюлланд со счетом 2:0 и оформил выход в следующий раунд.
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На 70-й минуте Милот Рашица вывел Бешикташ вперед, а через 6 минут Оркун Кекчю реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Первый матч в Стамбуле завершился победой Бешикташа со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч турецкая команда вышла в Q3, где сыграет против Градец-Кралове.
Чешский клуб Градец-Кралове дважды обыграл норвежский Тромсе (1:0 в гостях и 3:1 дома).
🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q2
Ответный матч. 30 июля 2026
20:00. Мидтьюлланд (Дания) – Бешикташ (Турция) – 0:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Милот Рашица, 70, Оркун Кекчю, 76 (пен)
20:00. Градец-Кралове (Чехия) – Тромсе (Норвегия) – 3:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Мик ван Бюрен, 30, Том Слончик, 48, Ондржей Мигалик, 53 – Хейне Ларсен, 25
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