ВИДЕО. Конец интриги? Динамо пропустило второй гол от ПАОКа
Дубль оформил Яннис Константелиас
30 июля проходит второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».
На 48-й минуте встречи полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас оформил дубль. Счёт по сумме двух матчей стал 5:2 в пользу греков.
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Полузащитник отправил мяч в сетку ворот киевлян после сольного прохода, чем практически снял интригу в противостоянии.
ВИДЕО. Конец интриги? «Динамо» пропустило второй гол от ПАОКа
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