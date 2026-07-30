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Лига Европы
30 июля 2026, 21:58 | Обновлено 30 июля 2026, 22:39
942
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ВИДЕО. Конец интриги? Динамо пропустило второй гол от ПАОКа

Дубль оформил Яннис Константелиас

30 июля 2026, 21:58 | Обновлено 30 июля 2026, 22:39
942
1 Comments
ВИДЕО. Конец интриги? Динамо пропустило второй гол от ПАОКа
Getty Images/Global Images Ukraine
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30 июля проходит второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».

На 48-й минуте встречи полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас оформил дубль. Счёт по сумме двух матчей стал 5:2 в пользу греков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник отправил мяч в сетку ворот киевлян после сольного прохода, чем практически снял интригу в противостоянии.

ВИДЕО. Конец интриги? «Динамо» пропустило второй гол от ПАОКа

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Динамо Киев ПАОК Лига Европы видео голов и обзор ПАОК - Динамо Яннис Константелиас
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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В общую победу Динамо могли верить только люди, которые не смогут отличить футбольный мяч от мяча для пинг-понга...
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