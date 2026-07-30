30 июля проходит второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч проходит в греческих Салониках на стадионе «Тумба».

На 48-й минуте встречи полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас оформил дубль. Счёт по сумме двух матчей стал 5:2 в пользу греков.

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Полузащитник отправил мяч в сетку ворот киевлян после сольного прохода, чем практически снял интригу в противостоянии.

ВИДЕО. Конец интриги? «Динамо» пропустило второй гол от ПАОКа